誤信假冒名主持人投資「黑金」 背包男衝銀行險遭詐180萬

▲吳姓男子提領180萬元準備投資原油買賣。（圖／楊梅警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

53歲吳姓男子跟著名主持人老師投資操作俗稱黑金的原油買賣，到銀行提領180萬元，儲值至詐騙集團提供的交易平台準備賺大錢。警方獲報前往勸導，告知此為常見詐騙手法，並舉出案例說明，吳男才警覺自己遭詐騙，並打消匯款念頭，保住辛苦存下的血汗錢。

▲警方獲報前往勸阻，成功的阻止吳男匯款。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅分局草湳派出所昨日下午14時10分許，接獲銀行行員通報有一名吳姓男子疑似遭到詐騙，準備提領大筆現金，警員鄭力銘、張赫文立即前往現場了解，吳男在YOUTUBE上看的假冒知名財經主持人「胡睿涵」之投資廣告，加入廣告內提供自稱是胡睿涵老師的LINE帳號後， 吳男便以為是在跟著老師投資，吳男依照假冒之人指示加入投資群組。

群組內稱有在操作俗稱黑金的原油，只要跟著買就能賺大錢。吳男信以為真，便依照群組指示去銀行提領新台幣180萬元的鉅款，欲儲值到詐騙集團提供的交易平台，在提領時因銀行行員察覺有異，便通知派出所員警到場了解，經查看吳男的聊天紀錄後，警方向吳男告知此為常見的詐騙手法並苦口婆心的勸導，吳男才警覺自己遭詐騙，並打消匯款念頭，保住存款。