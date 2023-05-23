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堂哥身價破5000萬「相親17女被打槍」　他嘆2條件：娶不到了

▲▼滑手機,渣男,上網,薪水小偷。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲堂哥身價破5000萬，相親17次卻連連被打槍。（示意圖／非新聞當事人／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

「大概一輩子娶不到了！」一名男網友透露，堂哥短短6年靠投資理財，身價從200萬暴漲到5000多萬元，原本不婚不生的他，如今認為經濟富裕，因此1年內就相親17位妹子，不料都慘被打槍。對此，原PO直指2關鍵，「身高是硬傷加上45歲的年齡」，然而堂哥不死心，目前想重返校園進修，希望能遇到天命之女。

一名男網友在Dcard表示，堂哥39歲前，淨資產不到200萬，因此打算這輩子不婚不生，結果6年前他忽然開竅，理財有道迅速致富，如今財產已破5000萬元，便開始參加婚友社，希望能找到天命之女。

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原PO說，堂哥沒有開出特別條件，只要女方順眼、合得來就好，但光是一年就相親17次，無奈都慘被女方打槍，「主要都是被嫌矮嫌老。」原PO認為，堂哥長相就是路人等級，「不醜但也和帥沾不上邊，但我覺得身高是硬傷，男生170公分對很多女生來講就是矮，加上45歲的年齡，等於在台灣婚姻市場幾乎絕望了！」

原PO也直言，若堂哥年輕個10歲，或許命運就不同了，應該會有女生可以接受，因此建議可以娶外籍新娘。然而堂哥堅持要與另一半有相處過程，「透過相處，真正互相喜歡的對象」，一番話讓原PO不禁搖頭，堂哥雖然老實，但不會甜言蜜語，「他大概一輩子娶不到了！」

底下網友熱議，「為什麼會認為一輩子娶不到老婆？台女難娶可以找外籍啊，婚姻不侷限在本國籍才是王道，再者想要有小孩記得找年輕點的，資產可以的話，幾個都不是問題，現在國境開放了，可以去旅行搞不好就會遇到合適的人選」、「他只是沒把優勢展現出來而已吧？年紀、身高什麼的，各有所好囉」、「大多數會跑去婚友社的，可能個性、家世、經歷比較挑，因此環境裡認識不到另一半」、「試著花錢去打理一下，去做個臉弄個髮型，穿搭也研究也一下，不用滿身精品但至少要有品味，45歲通常老態都會出來了」、「我和身旁朋友的經驗是：年紀大不是重點，重點是有沒有感情經驗！很多那種35歲或40歲以上的，才交過一個或完全沒經驗的，人真的都怪怪的，而且都有某部分奇怪的缺陷，要嘛就變成餓狼...要嘛就變成怪人」。

事後，原PO向堂哥分享眾人的建議，其中有人提到，因重讀進修班而意外認識女友，聞言，堂哥也決定報考某大學進修班，希望能在同學之間找到對象，讓原PO震撼直呼「我也只能祝福堂哥順利考上，並且順利交到女朋友！」

▼堂哥靠投資理財，身價一夕漲破5000萬元。（示意圖／記者劉維榛攝）

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

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