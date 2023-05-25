FB跳怪粉專！每天只發1字「淑」　曝追蹤數驚呆：5千多人

▲原PO發現意義不明的粉專。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

「有人知道這是啥嗎？」有妹子在Facebook發現一個5千多人追蹤的粉專「每天都要淑」，粉專從創立以來，每天都會發一篇文，但就只有一個「淑」字，不管怎麼看都覺得很怪，「我有私訊過，問他這是什麼專頁？他也只會回覆『淑』」，讓她納悶不已，「好像邪教」、「令人匪夷所思的臉書粉專」，話題引發熱論。

一位女網友在Dcard發文，「發現一個很怪的臉書粉專」，說她發現一個叫「每天都要淑」的粉絲專頁，從創立以來，幾乎天天都會發一篇文，但都只有一個「淑」字，「底下的留言都會跟著回覆『淑』，他的自介、評論都是『淑』……超問號。」

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就連私訊問「這是什麼專頁？」對方也只會回覆「淑」，讓她哭笑不得「好像邪教。」原PO也貼出多張截圖，可以看到該粉專創立於2020年8月，目前有5千多位追蹤者，將自己定位為「心理保健服務」，網友評分4.6顆星。

截圖讓不少人看到笑出來，「我比較好奇你是怎麼挖到這粉專的哈哈哈哈！粉專還會回覆超好笑」、「越看越詭異欸XD，這專頁的動機到底是啥」、「我也是耶！他也是突然跳出來，我就覺得真的太好笑了，有時候也會回個『淑』。而且我看過其他字的每天都要粉專，但好像沒有那麼持之以恆在更新。」

還有網友表示，「看到已經不認識這個字了XD」、「不小心被你發現我們特務每日回報的專頁了」、「他有種魔力，之前看到就跟著淑了。」其中有人則認為，「沒啥詭異的吧？這種粉專國外很多，常看迷因就會看到，一日一什麼的，單純很白癡很好笑而已。」