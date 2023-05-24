　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

手機按到錄音！抓包同事「休息室傳她壞話」　狂講16分鐘

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO意外錄到同事講自己壞話。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

踏入社會後，很多人都不相信職場上能交到朋友，就有妹子深深有感！她發文表示，因為有客戶來訪，她將手機放在休息室，1個小時回來後，才發現出去前無意按到錄音鍵。在好奇心驅使下，她將音檔聽完，竟聽到同事私下講她壞話、狂怨16分鐘，「我都沒幹過的事，你們怎麼幫我打草稿了？」

這位女網友在Dcard發文「同事永遠都不可能是朋友！」開頭就直呼，「現在真真實實體會到，上班同事，永遠都會趁妳不在場時，瘋狂抱怨瘋狂講壞話！」說有客戶來訪時，她把手機放在休息室，「不知道什麼時候按到錄音鍵，然後回來，就看到錄了整整一小時= =」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後，她慶幸還好有按到錄音鍵，「回到家，因好奇心驅使，打開聽，不知什麼毅力，我整整聽完那一大段，16分鐘是在講我壞話！」被傳沒做過的事，讓原PO直嘆，「滿滿委屈、滿滿失望、滿滿傷心」、「事實證明了，同事永遠都是同事！不可能值得信任！」

▲▼上班示意圖。（圖／記者曾筠淇攝）

▲眾人秒勸「上班好同事，下班不認識」。（示意圖／記者曾筠淇攝）

貼文一出爆共鳴，「有被搞過，明明答應我不把我的事講出去，結果隔天，打工的地方人盡皆知」、「真的！
原本也以為同事可以當朋友，結果因為一點小事，就開始搞排擠」、「有個女同事對我不太友善，她朋友則是跟我蠻親近的，後來發現在背後講我壞話的，都是親近我的那個」、「被捅過很多次才懂這個明白。」

不過，更多人早習以為常，「離職之後才有機會是朋友，有利害關係的怎麼可能會是朋友？搞笑嗎？有這種想法的人，在戰場上怎麼被捅死的都不知道」、「不只有婆婆媽媽啦！男生女生只要有利益衝突的，都會講八卦，所以上班同事、下班不認識，跟同事掏心掏肺，不如學習如何好好向上。」

也有網友搖頭，「那是你個人觀感問題，不代表全部的同事不可能是朋友」、「那我們公司的同事可能都是天使，大家互助的團隊氣氛很濃厚，辭職的同事還會回來找我們吃飯」、「不是同事不可能變朋友，是『你的』同事不可能變朋友」、「你有想過，朋友也有可能只是表面嗎？」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／李眉蓁立委初選爆爭議　6連霸議員提申訴！
劈4女渣男起底！　被害女怒：下跪一直哭
搭高鐵驚覺「前座小姐很眼熟」！　野生女神包緊緊秒被認出
思樂冰機台曝光！　一票人回憶殺「喝到頭痛超爽」
李多慧重現爆紅「性感多慧搖」　撩髮狂扭電臀！3分鐘影片曝
好扯！　領好市多毒莓慰問金「要簽和解書」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

音樂治療延緩失智！北榮開日照機構先河辦理「稻香樂齡音樂學堂」

力拼亞洲第一！女生好棒　頂新和德邀您為亞洲盃台灣選手加油

蝦皮也推訂閱制「最高150次免運」　網驚見1細節：養套殺

第四波疫情再起！張上淳曝「關鍵原因」：2族群疫苗接種不理想

手機按到錄音！抓包同事「休息室傳她壞話」　狂講16分鐘

李多慧重現爆紅「性感多慧搖」　撩髮狂扭電臀！3分鐘熱舞影片曝

好扯！領好市多毒莓慰問金「竟得簽和解書」　消保官要查

獨／人夫結紮痛爆「蛋蛋腫3個月」　結局哭了！竟錯剪不明管狀物

im.B詐騙主嫌開趴　交通部「3官員」都有去！立委曝關鍵合照

廟裡拜完就走人？命理師曝「大家都做錯」：神明可能有話要說

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

男大生騎車撞1700萬賓利　頭重創靠呼吸器維持生命

兒當兵3個月返家給媽驚喜　溫馨擁抱她突冒：長得好黑

音樂治療延緩失智！北榮開日照機構先河辦理「稻香樂齡音樂學堂」

力拼亞洲第一！女生好棒　頂新和德邀您為亞洲盃台灣選手加油

蝦皮也推訂閱制「最高150次免運」　網驚見1細節：養套殺

第四波疫情再起！張上淳曝「關鍵原因」：2族群疫苗接種不理想

手機按到錄音！抓包同事「休息室傳她壞話」　狂講16分鐘

李多慧重現爆紅「性感多慧搖」　撩髮狂扭電臀！3分鐘熱舞影片曝

好扯！領好市多毒莓慰問金「竟得簽和解書」　消保官要查

獨／人夫結紮痛爆「蛋蛋腫3個月」　結局哭了！竟錯剪不明管狀物

im.B詐騙主嫌開趴　交通部「3官員」都有去！立委曝關鍵合照

廟裡拜完就走人？命理師曝「大家都做錯」：神明可能有話要說

毒品通緝犯拒檢騎車狂竄　摔落邊坡慘成「疊疊樂」

和温貞菱秘戀又同居？　孫沁岳吐「認識經過」誇女方：開朗又認真

包攬阿姆坪湖畔風光！桃園大溪秘境咖啡廳　鋪滿綠色植被太愜意

家政婦變情人！外交官死前財產留給她　子女拒給2625萬...結果曝

臉如「豬+鯊魚」！他撈到「海怪」屍體　專家一看大驚：相當罕見

航海人員測驗開放下載測驗通知書　新冠確診輕症者應戴口罩應試

李眉蓁立委初選勝出爆爭議　民調只差0.15！6連霸議員提申訴

音樂治療延緩失智！北榮開日照機構先河辦理「稻香樂齡音樂學堂」

半裸男持槍闖「西門町獅子林」遭制伏　躁動翻滾掉出這一包慘了

工業設計師化身金屬工藝家　東京Panasonic汐留美術館人間國寶中川衛展覽會

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝

強颱瑪娃一路向西！可能提早轉彎

「台灣第一媽媽包」喜舖創辦人道歉了

即／「瑪娃」轉強烈颱風！暴風圈恐擴大

大王具足蟲拉麵爆紅！學者：近親是海蟑螂「口感像較鬆軟的蝦肉」

穿牛仔褲出席婚宴！遭新娘弟強拉出去

客人抽中5折餐廳不認帳　一看道歉文全怒了

思樂冰強勢回歸！業者證實了

1圖看懂Netflix「新收費3方案」！

Netflix開抓寄生帳號！ 2族群氣炸

堂哥身價破5000萬「相親17女被打槍」　他嘆娶不到了

讓浪子低頭！3星座「天生馭夫達人」

超強運4星座未來一周旺到爆！　

瑪娃轉強颱！綠島海上長泳宣布延期

更多熱門

相關新聞

妹妹癢了2周！走出診間「護理師突說1句」　她嚇傻

妹妹癢了2周！走出診間「護理師突說1句」　她嚇傻

女人愛護自己很重要，私密處的保養更是不能少，以免異味及細菌滋生，一名女網友表示，私密處搔癢困擾兩個禮拜，醫生表示是念珠菌感染，她擔心會有性病或是其他症狀，醫生安撫她不用擔心，怎料出了診間後，護理師對她說「性行為要戴套，有很多妳不知道小祕密」，讓她很慌張。

股東會紀念品「不能寄到家？」　原因曝

股東會紀念品「不能寄到家？」　原因曝

主人和阿嬤開心聊天　八卦汪擠到眼睛失蹤

主人和阿嬤開心聊天　八卦汪擠到眼睛失蹤

OL月入10萬想轉職！眾人狂勸退

OL月入10萬想轉職！眾人狂勸退

被逼上繳全薪幫哥付房貸！媽：吃虧就是佔便宜

被逼上繳全薪幫哥付房貸！媽：吃虧就是佔便宜

關鍵字：

同事工作職場上班朋友公司八卦壞話Dcard

讀者迴響

熱門新聞

帥男直播一半遭砍！手掌噴飛掉地上

Netflix下手了！凌晨開鍘寄生帳號

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

新郎醫婚禮當天襲胸尻槍　知情人士爆「新娘猛料」

美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝

快訊／國1事故回堵5公里　成立緊急應變小組

強颱瑪娃一路向西！可能提早轉彎

港劇資深綠葉病逝！　「罹癌康復又復發」消瘦近照曝

嘲諷乘客不懂英文！國泰航空3空姐被開除

「台灣第一媽媽包」喜舖創辦人道歉了

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

即／「瑪娃」轉強烈颱風！暴風圈恐擴大

葛斯齊一個原因對賀軍翔態度大逆轉

曹錦輝飆148K速球　郭泓志曾讚天份高

快訊／劉亞仁被上銬帶走了！　表情黯淡送往收押所

更多

最夯影音

更多
盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球
輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面