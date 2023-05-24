手機按到錄音！抓包同事「休息室傳她壞話」　狂講16分鐘

▲原PO意外錄到同事講自己壞話。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

踏入社會後，很多人都不相信職場上能交到朋友，就有妹子深深有感！她發文表示，因為有客戶來訪，她將手機放在休息室，1個小時回來後，才發現出去前無意按到錄音鍵。在好奇心驅使下，她將音檔聽完，竟聽到同事私下講她壞話、狂怨16分鐘，「我都沒幹過的事，你們怎麼幫我打草稿了？」

這位女網友在Dcard發文「同事永遠都不可能是朋友！」開頭就直呼，「現在真真實實體會到，上班同事，永遠都會趁妳不在場時，瘋狂抱怨瘋狂講壞話！」說有客戶來訪時，她把手機放在休息室，「不知道什麼時候按到錄音鍵，然後回來，就看到錄了整整一小時= =」。

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事後，她慶幸還好有按到錄音鍵，「回到家，因好奇心驅使，打開聽，不知什麼毅力，我整整聽完那一大段，16分鐘是在講我壞話！」被傳沒做過的事，讓原PO直嘆，「滿滿委屈、滿滿失望、滿滿傷心」、「事實證明了，同事永遠都是同事！不可能值得信任！」

▲眾人秒勸「上班好同事，下班不認識」。（示意圖／記者曾筠淇攝）

貼文一出爆共鳴，「有被搞過，明明答應我不把我的事講出去，結果隔天，打工的地方人盡皆知」、「真的！

原本也以為同事可以當朋友，結果因為一點小事，就開始搞排擠」、「有個女同事對我不太友善，她朋友則是跟我蠻親近的，後來發現在背後講我壞話的，都是親近我的那個」、「被捅過很多次才懂這個明白。」

不過，更多人早習以為常，「離職之後才有機會是朋友，有利害關係的怎麼可能會是朋友？搞笑嗎？有這種想法的人，在戰場上怎麼被捅死的都不知道」、「不只有婆婆媽媽啦！男生女生只要有利益衝突的，都會講八卦，所以上班同事、下班不認識，跟同事掏心掏肺，不如學習如何好好向上。」

也有網友搖頭，「那是你個人觀感問題，不代表全部的同事不可能是朋友」、「那我們公司的同事可能都是天使，大家互助的團隊氣氛很濃厚，辭職的同事還會回來找我們吃飯」、「不是同事不可能變朋友，是『你的』同事不可能變朋友」、「你有想過，朋友也有可能只是表面嗎？」