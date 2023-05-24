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妹妹癢了2周！走出診間「護理師突說1句」　她嚇傻求問：要檢查嗎

▲▼業配截圖-曜亞影音-私密處保養 。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲女性私密處照護是重要課題 。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

女人愛護自己很重要，私密處的保養更是不能少，以免異味及細菌滋生，一名女網友表示，私密處搔癢困擾兩個禮拜，醫生表示是念珠菌感染，她擔心會有性病或是其他症狀，醫生安撫她不用擔心，怎料出了診間後，護理師對她說「性行為要戴套，有很多妳不知道小祕密」，讓她很慌張。

原PO在Dcard上發文，「念珠菌感染之護理師私下跟我說」，私密處搔癢持續兩周，看了醫生後得知是念珠菌感染，由於她在網路上看到不少女生有做性病篩檢跟子宮頸抹片，於是問了醫生診所是否有提供檢查的服務，醫生則告訴她，「妳這個不是，不用擔心」。

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走出診間後，護理師私下對她說「我啊！良心建議！有發生性行為還是要戴套！因為齁！還有很多妳不知道的小秘密」，說完就轉身走了，留下一臉錯愕的原PO。

原PO聽完後超慌張，「我也沒告訴醫生我有沒有戴套，為什麼護理師會出來跟我這樣說，我直接一個超懵，這是要我男友也要去檢查的意思嗎？直接毫無頭緒」。

下體,大腿,私密處,陰道,性暗示。（圖／記者李佳蓉攝）

▲護理師提醒她，性行為要記得戴套。（示意圖／記者李佳蓉攝）

貼文曝光，網友紛紛表示，「護理師只是在善意提醒安全性行為很重要，只是她這樣突然沒頭沒尾的說很嚇人，念珠菌好了之後建議可以定期做抹片，如果還沒打HPV疫苗可以考慮打一下」、「畢竟另一半的過往不一定會完整讓妳知道，又或者他真的有在外面做什麼壞事，不管怎樣最好還是要戴套保護自己」。

貼文也釣出護理師留言，「因為我們不能明講『叫妳的性伴侶去驗』，因為這樣非常沒有禮貌，而且還會被投訴，我們只能繞著圈子講，我都貼心叮嚀『所有檢查男生也可以驗的呦！像是HPV疫苗男生也可以打這樣就100分呦』，病患懂的就懂，不懂的話也只能祝福」。

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