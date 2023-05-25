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禁投開票所藏密錄器修法　綠委籲國民黨團別再擋

▲▼民進黨立委蔡培慧、莊瑞雄舉行記者會。（圖／蔡培慧國會辦公室提供）

▲民進黨立委蔡培慧（左）、莊瑞雄（右）舉行記者會。（圖／蔡培慧國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對《公職人員選舉罷免法》修法禁止在投開票所外攝影影響他人投票意願，民進黨立委蔡培慧、莊瑞雄25日呼籲，國民黨不要因為心虛而阻攔立法程序，這是大扯健全民主投票體制的後腿，也無視《憲法》對人民自由行使投票權的保障。

立法院院會上周處理《公職人員選舉罷免法》第修正草案，增訂不得在投開票所外「以密錄攝影器材影響他人投票意願」，但國民黨團表示異議，後將此案拉下協商。

對此，蔡培慧今天上午舉行記者會呼籲，今年初自己參與南投第二選區立委補選時，南投市、名間鄉等多個投票所陸續發現秘錄器，還有一群人自稱「全民監票行動聯盟」的人，在各投開票所外徘徊，拿著特殊名冊，記錄投票人的投票時間、高矮胖瘦、衣服配件等特徵，這種行為明顯是「假監票之名，行監控之實」，呼籲國民黨不要再阻擋修法。

莊瑞雄說，很無奈國民黨在開會時不來，後面又無故提出異議要求再送協商，拖慢進步法案修法的腳步。他補充，修法只是第一項程序，後續還有許多事項必須要討論，例如：投開票所外是否須提早清查、全國選務單位對於不法行為的認定標準如何一致等，都有待大家一同來研議如何將規範訂定周全。

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