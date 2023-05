▲藝人「雞排妹」鄭家純。(圖/翻攝鄭家純臉書)

記者皮心瑀/台北報導

藝人「雞排妹」鄭家純證實曾被民進黨提名策略小組召集人潘孟安徵詢,並回應「願意配合」。對此,資深媒體人周玉蔻有意見,「不是我不喜歡鄭家純,而是我更討厭假掰女」。

面對台北市中正、萬華立委選戰,目前國民黨台北市議員應曉薇、郭昭巖、鍾小平都表態有意爭取,而知名主持人于美人已宣布以無黨籍身分參選,民進黨則有意派出刺客突圍。

對於鄭家純投入大選的可能性,周玉蔻直言,這是對的人在錯的位子(The right person. to the wrong position.),她不認為雞排妹去對戰于美人是勝算牌,因為,這樣藝人加空降對抗,相同背景,反而化解了于美人的弱點及選舉上的不足,「不是我不喜歡鄭家純,而是我更討厭假掰女」。

民進黨發言人張志豪強調,目前都還是在各方人選的徵詢階段。相關徵召程序還是必須經由大選提名策略小組,並經由中執會決定才會定案。