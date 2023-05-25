新婚2個月妻搞偷吃！　行車紀錄器驚見小王「手比愛心」衝摩鐵

▲苗栗一名結婚2個月的人妻外遇銀行員，被丈夫發現後訴離，她離婚13天就搬去與小王同居。（圖／取自圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／苗栗報導

苗栗一名銀行員玩交友網站，認識自介為「2個月的人妻」的女子小琳(化名)，兩人不顧小琳已婚，由小琳開車、小王騎機車，一同前往摩鐵停車場約會，半路上小王還2度對小琳「手比愛心」示愛，都被行車紀錄器拍下。小琳的丈夫察覺有異，查看行車紀錄器，兩人姦情也因而曝光。苗栗地院審理，判小王要賠15萬元，全案還可上訴。

丈夫提告主張，他去年7月剛新婚，就發現妻子小琳有時用手機傳訊息，一看到他就心虛把手機螢幕關閉，還經常到凌晨才回家。10月29日小琳又到深夜2點才回家，他查看行車紀錄器，發現她凌晨1時開車離開公司後，在路口停紅綠燈，一名男子騎機車到小琳前方，把手臂彎曲放在頭頂對著她「手比愛心」，接著兩人竟一同前往摩鐵，讓他看了震驚不已。

丈夫表示，他和小琳攤牌，小琳承認和小王認識1個多月，多次舌吻，小王還向她要裸照，小琳並表示「他知道我已經結婚了」、「我覺得我們serious」。丈夫因和小琳任職於同公司，覺得妻子外遇深深影響他的工作和公司形象，最終受不了在婚後半年提出離婚，結果發現離婚才13天，小琳就搬去與小王同居，憤而提告向小王求償50萬元。

全案審理時，小王辯稱兩人在交友軟體認識，他不知道小琳已婚，他也沒和小琳上摩鐵，那天他只有騎到摩鐵的停車場而已。

法官認為，小琳和小王在交友網站相識時，自介有寫「2個月的人妻」，可見小王知道小琳已婚。另小王曾和小琳一同前往摩鐵停車場，停留了22分鐘，並在去程中以左手拇指、食指比愛心，及以兩手臂彎曲放在頭頂比愛心，對小琳2度示愛，已侵害人夫配偶權，應賠償15萬元，全案還可上訴。