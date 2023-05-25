人夫兩度外遇「愛愛開冷氣害感冒」　小三上訴反被法院認證

記者黃翊婷／綜合報導

經營養生館的陳姓女子被指控與張姓人夫搞曖昧，2017年間被張妻抓包1次，沒想到2020年又被發現兩人仍未斷絕關係，甚至互傳訊息「親愛的，昨晚愛愛妳開冷氣，我感冒了，剛看完醫生」，以及愛心親吻貼圖，結果被正宮一狀告上法院，一審要賠償4萬元。陳女不滿提出上訴，但被基隆地院法官裁定駁回。

▲張妻兩度抓包丈夫外遇同一名按摩女。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

張妻在判決書中主張，丈夫因為前往養生館按摩，進而認識陳女，2017年間兩人發生婚外情，她一氣之下對兩人提告，因為檢方勸陳女道歉，她也認為已經達到警告目的，為了保全婚姻與家庭，同意撤告，沒想到兩人只乖了3年，就又被抓包。

張妻接著說，她在丈夫的手機LINE對話中，發現兩人曾於2020年11月12日、13日、14日互傳親密對話，包含「親愛的，昨晚愛愛妳開冷氣，我感冒了，剛看完醫生」、「有好一點嗎？剛下工」、「客人明早取消，明早幾點逛金山」，還附上愛心親吻貼圖，可見兩人在第一次被抓包之後根本沒有斷絕來往，甚至持續發生性行為，讓她大受打擊，因而決定對陳女提告求償30萬元。

陳女則辯稱，張男2014年間確實來過養生館按摩，當時雙方並無任何不正當行為，但張男聲稱已經離婚，還出示戶籍謄本，她沒有相信，選擇繼續保持距離，2020年起就斷絕來往，也拒絕提供任何養生館的服務。

至於張妻出示的曖昧對話，陳女表示，截圖記載的時間並非正確的時間，依照她的記憶，這些對話應該是2017年以前的，張妻提告之後，她就再也沒有跟張男互傳訊息或碰面。

不過，基隆地院一審法官認為，一般男女正常往來，如果已經知道對方有家室，應該懂得避嫌，陳女卻與張男大聊性話題，依照社會通念，不論兩人實際上是否發生過性行為，都已經超越正常社交可容忍的範圍，於是判她應賠償張妻4萬元。

陳女不服提出上訴，直指通姦罪已經廢除，如果繼續允許配偶對第三人請求損害賠償，似乎有把配偶應負的忠誠義務，轉嫁給第三人的嫌疑；退一步而言，縱使對話截圖屬實，也不足以證明她和張男曾發生性行為，不過是聊天內容涉及性話題罷了，而且一切都是張男主動提起，她只是被動回應。

二審法官則認為，張男拿來證明自己已經離婚的戶籍謄本，有非常明顯的竄改痕跡，一般人均可輕易辨識，陳女在2014年就知道或「可得知」男方仍是已婚的身分；假如對話截圖真的發生在2017年以前，甚至發生在陳女後來改稱的2015年11月12日至14日，時間點也都在2014年以後，代表她是在知道男方已婚的身分之下，仍與對方互傳上述曖昧訊息，張妻依法求償並無不妥，最終不採信她的說詞，裁定駁回，全案確定。