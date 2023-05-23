岳父過世冷回「去看熱鬧」　人夫一張合照被妻抓包姐弟戀

記者黃翊婷／綜合報導

賴姓人妻指控，曾姓丈夫外遇劉姓女子，2020年9月間父親過世，她無意間抓包兩人的「姐弟戀」，他們不僅有單獨出遊的親密搭肩照，丈夫還曾傳「出席喪禮純粹只是去看熱鬧」的訊息給劉女，讓她痛苦萬分，隔年又抓包兩人在家中衣衫不整，憤而提告求償49萬餘元。嘉義地院審理後，判曾男與劉女應連帶賠償5萬元。

▲賴女在治喪期間，意外抓包丈夫外遇。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

賴女在判決書中主張，2020年9月間父親過世，治喪期間她意外發現丈夫手機中存有與劉女單獨出遊的親密照片，還看到丈夫傳訊息給劉女，聲稱「出席喪禮純粹只是去看熱鬧」，絲毫沒有顧慮到深陷喪父悲痛中的她，兩人甚至利用工作之便見面出遊，鄰居、親戚多次目擊，這段婚外情可以說是「眾所周知」。

賴女接著指控，2021年9月19日她得知丈夫人在劉女家，前往一看，果然發現兩人衣衫不整，她還因此遭惱羞成怒的劉女徒手攻擊、辱罵，一旁的丈夫竟也沒有制止，她懷疑兩人當天曾發生性行為，憤而提告求償49萬餘元。

面對妻子的控訴，曾男辯稱，婚後他努力工作，薪水、存摺印鑑、房產地契都交給妻子保管，妻子卻常在孩子面前嫌棄他賺得少，因為長期缺錢，除了本業之外，他還兼職當水電工，2021年9月19日只是前往劉女家裝修頂樓電燈，加上天氣熱打赤膊，沒想到卻被妻子撞見，造成誤會；至於出遊的事情，同行的還有至少2、3名同事，妻子事先也都知道，甚至看過出遊合照，「她可能不能接受，她提出的照片都是在電腦偷抓的，我從未做出對不起她的事。」

劉女也辯稱，自己和曾男的本業算是同行，平時會以姐弟相稱，因為她長期照顧先生經濟拮据，付不起水電整修費用，才會請曾男幫忙，2021年9月19日她在3樓睡午覺，並未與曾男共處一室，賴女卻私闖民宅還強拍裸照（有報案並提告）；至於出遊一事，不過是同行間的旅行罷了，「如果每個人出遊都是男女朋友關係，那不就天下大亂。」

然而，嘉義地院法官檢視曾男與劉女的出遊照片，發現兩人不僅親暱搭肩合照，臉上也都洋溢著幸福的神情，行為舉止親密，表露神情也如同情人一般，而且兩人在2021年12月15日一起出去玩時，還裝扮成聖誕老人，可見有意共度聖誕節，再加上女方自己承認知道男方已經結婚，仍做出上述行為，確實已經侵害到賴女的權益。

法官接著指出，縱使出遊照片是在電腦偷抓的，但曾男承認這些照片妻子都有看過，顯然他並未將照片加以隱匿，也未舉證妻子是以竊取方式取得照片，因此認定賴女的取證過程沒有逾越必要之程度及比例原則，照片應具有證據能力；但賴女闖入劉女家拍攝的照片違反比例原則，這部分不能作為證據使用。

最終，法官考量到三方的社會地位、經濟收入、侵害程度等因素，判曾男和劉女應連帶賠償5萬元較為適當，全案仍可上訴。