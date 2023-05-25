妻看破想出家　夫開門驚見「阿公級老王」穿內褲坐床上

記者黃翊婷／綜合報導

台中林姓男子去年11月23日凌晨返家時，抓包蔡姓妻子與70多歲的劉姓男子共處一室，而且劉男還只穿著內褲，加上錄到兩人以「小老婆」、「老公」自稱，甚至討論性愛經驗的對話，憤而決定提告求償100萬元。雖然劉男聲稱，是因為蔡女長期受到漠視想要出家，才會好心提供幫助，但他的說詞並未獲得台中地院法官採信，最終得和蔡女一起連帶賠償20萬元。

▲林男指控妻子與70多歲的劉男「有一腿」。（圖／CFP，與本文當事人無關。）

林男在判決書中主張，2022年11月23日深夜返家時，意外撞見只穿著內褲的劉男坐在臥室的床上，妻子聲稱此人是住在苗栗的朋友，當天來家裡討論事情，因為對方具有榮民身分，配眼鏡有優惠，才會邀請對方來家裡討論，然後再一起去配眼鏡。

然而，林男事後檢查行車記錄器，發現在2022年11月22日晚間妻子開車將劉男載回家時，兩人不僅以「小老婆」、「老公」自稱，還談論起過往的性愛經驗，甚至討論當晚是否要發生性行為，並在他離開之後，接著討論性愛聲音是否有被聽到、該如何圓謊，可見兩人確實發生過性行為，還會在對話中百般嘲諷羞辱他，因此決定提告求償100萬元。

對於丈夫的指控，蔡女否認侵害丈夫的配偶權，車子是由她單獨使用，丈夫私下窺聞她與別人的對話紀錄，有妨害他人秘密的嫌疑，證據是否具備證據能力也有疑慮，況且那些證據也不足以證明她和劉男是否有發生過性行為，「丈夫沒有給我生活費，不斷脅迫我離婚，放棄所有權益，我跟他已經難以生活。」

劉男則辯稱，如果他在林家過夜，林男一定會知道，林男應該提出他曾在家中過夜的證明；至於為何會在深夜與蔡女共處一室，是因為女方長期受到丈夫漠視，想要出家，無助之下才會跟他討論，他已經70多歲了，可以提供幫助。

台中地院法官認為，劉男和蔡女都是有配偶之人，理應避免共處一室，更遑論劉男是只穿著內褲、深夜與蔡女在臥室中獨處，另外，兩人還會以「小老婆」、「老公」等稱呼互傾愛意，討論性事及調情，顯然是以親密愛人關係自居，從種種跡象看來，兩人的交往早已超越普通朋友關係。

法官接著指出，考量到3人的身分、地位、經濟能力、林男受侵害的程度等因素，最終判劉男與蔡女應連帶賠償20萬元較為適當，全案仍可上訴。