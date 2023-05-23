人妻刮痧褲子卻溼了…課長爽喊：硬到無法睡　夫看對話綠爆

▲人妻與課長滑進飯店「刮痧」，留下滿滿色情對話，老公得知被綠向小王提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／雲林報導

一名人妻小佳（化名）進入某連鎖居家裝修賣場工作，卻與課長相約入住飯店「刮痧」，聊天內容也大歪樓，充滿「我想吃了妳」、「硬到無法睡」、「弄濕褲子怎麼辦」等情色對話，小佳某天甚至玩到凌晨3點才回家，老公心生懷疑、一查手機才發覺被綠。小佳的老公憤而提告課長小王求償60萬，法官審後判賠50萬，可上訴。

判決指出，小佳與老公結婚後3年決定回到職場，她2022年5月起在某大型居家裝修買場接受員工訓練，並經常與同事聚會晚歸，老公體諒小佳離鄉背井嫁到雲林，所以對她人際交往不加過問。

但小佳一天比一天越玩越晚，同年7月23日甚至凌晨3點才回家，老公忍不住心生好奇，查看了小佳手機，驚見她與店內課長不堪入目的對話，2人互傳火熱訊息「妳的手…雖然小但很柔軟好握，牽到時很真的感覺」、「慾求不滿、我想吃了妳」、「謝謝妳撥空陪我，幫我刮砂」、「被妳在夢裡叫醒後就硬到無法睡」，老公得知小佳跟課長不但一起住飯店、相伴入眠還貼心刮痧，崩潰提告小王求償60萬撫慰金。

小王矢口堅稱只是與小佳比較有話聊，而成為知心好友，對談多是嬉鬧的垃圾話，或者工作上的鼓勵、訴苦，小王承認雖然對小佳有好感，但已經多次遭小佳打槍、拒絕，並沒有進一步的踰矩行為。

但法官認為，在此事後小佳與老公經法院調解離婚，小王明知對方有配偶、還邀她到飯店幫他刮痧，訊息內容充滿如「喜歡枕頭留有妳的味道」、「還想擁妳入睡」、「對喜歡的人，怎麼可能不色」、「我喜歡上妳。知道就算可能結果不如預期，我還是要走一回」等告白話語，侵害小佳老公配偶權情節重大，判小王須賠償50萬元，全案可上訴。