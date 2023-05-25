　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

板橋路塌！江子翠站旁建案「基地開挖下陷10cm」　現場封鎖回填

▲▼板橋建案 。（圖／消防局提供）

▲板橋一處建案工地，24日進行基地開挖時發現路面下陷。（圖／新北消防局提供，下同）

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

新北市板橋區文化路二段一處建案工地，昨天（24）日晚間9時許進行基地開挖地下室抽水作業時，工地旁的巷道路面出現凹陷的情形，範圍大約1公尺見方，凹陷深度約10公分，新北市政府消防局接獲通報後，立即到場封鎖線，並通知相關單位到現場處理，經開挖後排除自來水管洩漏的可能性，即將路面回填，將影響交通情形降至最低。

▲▼板橋建案 。（圖／消防局提供）

▲▼板橋建案 。（圖／消防局提供）

消防局指出，接獲獲報後立即啟動市府緊急應變機制，並由兼任市府災害防救辦公室副主任的消防局李清安局長坐鎮指揮，相關局處副首長、板橋區陳奇正區長等幹部在現場協調處理，並會同土木技師公會賴建宏理事長、丘達昌副理事長、吳懿哲主委等專家，謹慎地開挖路面，經各事業單位一一確認水、電、瓦斯及電信等管線，均排除異狀，但不排除連日大雨造成地下水位上升的可能性。

李清安局長表示，現場鄰近寶嘉建設建築工地，基地面積約80平方公尺，當日未施工僅進行基地抽水。因為發現路面凹陷，經專業評估，認應先針對地下室進行注水，以維持地底壓力平衡。工務局調派重行挖掘機進行路面挖掘作業，嘗試找出路面凹陷的原因，才能對症下藥。

▲▼板橋建案 。（圖／消防局提供）

▲▼板橋建案 。（圖／消防局提供）

李清安強調，開挖過程要很小心，在路面下的許多公共事業的民生管線，埋設位置與深度都不同，經過約2個小時挖掘作業，初步排除自來水管線洩漏的可能性，且經觀察周邊尚無擴大凹陷狀況。經工務局與土木技師專業的討論，決定進行地面回填，巷道則暫時管制通行，將視地面鋪設混凝土與瀝青的狀況，確認安全無虞時，才會開放通車。

李局長指出，巷弄路面發生凹陷狀況，市府立即啟動緊急應變機制，成立前進指揮所，用最嚴謹的態度協調各單位緊急處置，所幸狀況沒有擴大影響。預計25日上午鋪設完成混凝土，下午鋪設瀝青混凝土，提高路面的強度。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
瑪娃暴風圈離台很近！　7縣市一定會下雨
「樂天女孩總選舉」結果出爐　李多慧、林襄都輸給她！
快訊／4度被判死！　他縱火燒死9人今逃死定讞
快訊／下周可能發海警！　瑪娃重回強颱「強度會更猛」
市川猿之助密友「M男」起底！　遺書指定財產全給他
高雄姊把妹妹關8樓窗台！　她墜樓慘死
前棒球國手陰經龍狠殺女友！二審宣判出爐　死者弟怒了
快訊／大谷翔平陽春砲！　本季第12轟出爐
Nvidia暴漲1倍！　「台灣囝仔」黃仁勳身價大增逾4200

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

蘋菓西打600ml再傳有沉澱物！平鎮工廠勒令停工　缺失全曝光

誤信假冒名主持人投資「黑金」 背包男衝銀行險遭詐180萬

新婚2個月妻搞偷吃！　行車紀錄器驚見小王「手比愛心」衝摩鐵

暗夜縱火燒死9條人命！李國輝四度判死今卻逃死定讞

高雄富翁留13億遺產！里長兒卻暗槓3200萬　惹眾怒挨告結局曝

被導航誤導！一家人開車環島「受困燕巢泥火山」　慘卡泥濘4小時

5男停車場吸毒孕婦把風！3人未成年...2警到場無作為記申誡

快訊／忠孝橋驚傳墜橋！男騎士掉落淡水河失蹤　警消搜救中

賣烤玉米算錯錢...姊姊把妹妹關37.5公分窗台　她8樓墜落亡！

人夫兩度外遇「愛愛開冷氣害感冒」　小三上訴反被法院認證

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

《車貞淑》醫生打群架全院吃瓜　金炳哲奔救嚴正化...戲超多XD

明道承認「曾跟陳喬恩不合」！　片場不講話：覺得她脾氣很差

5億高中生「4聖筊」指向夏姓配偶涉案｜20230524 ET午間新聞

蘋菓西打600ml再傳有沉澱物！平鎮工廠勒令停工　缺失全曝光

誤信假冒名主持人投資「黑金」 背包男衝銀行險遭詐180萬

新婚2個月妻搞偷吃！　行車紀錄器驚見小王「手比愛心」衝摩鐵

暗夜縱火燒死9條人命！李國輝四度判死今卻逃死定讞

高雄富翁留13億遺產！里長兒卻暗槓3200萬　惹眾怒挨告結局曝

被導航誤導！一家人開車環島「受困燕巢泥火山」　慘卡泥濘4小時

5男停車場吸毒孕婦把風！3人未成年...2警到場無作為記申誡

快訊／忠孝橋驚傳墜橋！男騎士掉落淡水河失蹤　警消搜救中

賣烤玉米算錯錢...姊姊把妹妹關37.5公分窗台　她8樓墜落亡！

人夫兩度外遇「愛愛開冷氣害感冒」　小三上訴反被法院認證

蔡清祥：im.B主嫌用假名招搖撞騙　將是檢方偵辦重點

新北市「打新冠疫苗送2禮」　2族群打完現場直接領！

聲明稿／證交所睜亮眼　詹景超打拚7年「泰山」績效碾壓龍邦

im.B詐騙主嫌疑跟多名政要餐敘　雙清文教基金會三點聲明澄清

蘋菓西打600ml再傳有沉澱物！平鎮工廠勒令停工　缺失全曝光

主管兩岸事務　美國務院亞太副助卿華自強將卸任

開砲「賴清德0信賴」！　侯友宜嗆：黑金都無法掃除奢談守護台灣？

臺灣國際田徑公開賽隔3年再開！我國好手力拚佳績

瑪娃更壯了「核心如鐵牆」　暴風圈離台很近！7縣市一定會下雨

身上痣出現「3徵兆」可能是癌症！醫示警：存活率僅10%

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

社會熱門新聞

礁溪溫泉旅館有「針孔攝影機」！記憶卡有大量影片

10年刑期通緝犯落網 　全家在警局相擁淚別

水電工沒封瓦斯　女煮飯整間爆炸亡

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

妻想出家　夫見內褲男坐床上氣炸

日籍男帶1400萬入境遭沒收！上訴結果出爐

即／美容教母昏迷70天亡　2密醫打玻尿酸判決出爐

板橋江子翠站旁建案「路面下陷10cm」　封鎖回填

康友-KY掏空案重大進展　主嫌泰國落網

5億高中生「生父」身家達50億　房仲證實：不是難事

超商浩克被K到濺血　警「打完人拍照」視角曝光

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

「最美魚販」被爆賣淫怒告AV導演

渣男通緝犯劈4女！女合作報警抓他

更多熱門

相關新聞

我要復合！ 他持瓦斯槍恐嚇前女友被逮

我要復合！ 他持瓦斯槍恐嚇前女友被逮

很多人選擇520與愛人結婚，但新北市板橋邱姓男子卻在這天持槍威脅前女友！邱男當天與前女友相約歸還私人物品，返家後越想越氣憤，拿完東西之後又開車回到前女友高女住處，拿著瓦斯槍恐嚇要求復合，一旁友人目睹後嚇壞趕緊報警；警方獲報在清晨4時20分查獲邱男，在車內查扣作案用的瓦斯槍及彈夾各1個，全案仍依恐嚇罪嫌將邱男移送新北地檢署偵辦。

攜手4大國際夥伴簽訂MOU　侯友宜盼培育學子視野

攜手4大國際夥伴簽訂MOU　侯友宜盼培育學子視野

出席消防楷模表揚　侯友宜感謝守護市民安全

出席消防楷模表揚　侯友宜感謝守護市民安全

新北警再破明仁會堂口　逮捕28人最小竟是國中生

新北警再破明仁會堂口　逮捕28人最小竟是國中生

叔叔亂倫人妻！拍胸鋪保證「絕對高潮」　

叔叔亂倫人妻！拍胸鋪保證「絕對高潮」　

關鍵字：

新北板橋江子翠

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

男星大方爆「接受自己是雙性戀」告白持修

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

礁溪溫泉旅館有「針孔攝影機」！記憶卡有大量影片

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

BP效應狂燒！泫雅行程取消、Angelababy新戲被撤

2高官到im.B主嫌豪宅開趴！她批交通部護航

妹妹癢了2周！走出診間「護理師突說1句」　她嚇傻

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

又完美閃過！瑪娃大幅度北轉機率增

麗寶集團靠「神」助攻成百億王國　7億建地捐出蓋廟

10年刑期通緝犯落網 　全家在警局相擁淚別

更多

最夯影音

更多
張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD
外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面