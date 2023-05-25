板橋路塌！江子翠站旁建案「基地開挖下陷10cm」　現場封鎖回填

▲板橋一處建案工地，24日進行基地開挖時發現路面下陷。（圖／新北消防局提供，下同）

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

新北市板橋區文化路二段一處建案工地，昨天（24）日晚間9時許進行基地開挖地下室抽水作業時，工地旁的巷道路面出現凹陷的情形，範圍大約1公尺見方，凹陷深度約10公分，新北市政府消防局接獲通報後，立即到場封鎖線，並通知相關單位到現場處理，經開挖後排除自來水管洩漏的可能性，即將路面回填，將影響交通情形降至最低。

消防局指出，接獲獲報後立即啟動市府緊急應變機制，並由兼任市府災害防救辦公室副主任的消防局李清安局長坐鎮指揮，相關局處副首長、板橋區陳奇正區長等幹部在現場協調處理，並會同土木技師公會賴建宏理事長、丘達昌副理事長、吳懿哲主委等專家，謹慎地開挖路面，經各事業單位一一確認水、電、瓦斯及電信等管線，均排除異狀，但不排除連日大雨造成地下水位上升的可能性。

李清安局長表示，現場鄰近寶嘉建設建築工地，基地面積約80平方公尺，當日未施工僅進行基地抽水。因為發現路面凹陷，經專業評估，認應先針對地下室進行注水，以維持地底壓力平衡。工務局調派重行挖掘機進行路面挖掘作業，嘗試找出路面凹陷的原因，才能對症下藥。

李清安強調，開挖過程要很小心，在路面下的許多公共事業的民生管線，埋設位置與深度都不同，經過約2個小時挖掘作業，初步排除自來水管線洩漏的可能性，且經觀察周邊尚無擴大凹陷狀況。經工務局與土木技師專業的討論，決定進行地面回填，巷道則暫時管制通行，將視地面鋪設混凝土與瀝青的狀況，確認安全無虞時，才會開放通車。

李局長指出，巷弄路面發生凹陷狀況，市府立即啟動緊急應變機制，成立前進指揮所，用最嚴謹的態度協調各單位緊急處置，所幸狀況沒有擴大影響。預計25日上午鋪設完成混凝土，下午鋪設瀝青混凝土，提高路面的強度。