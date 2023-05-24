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台南八旬老農跌落4米山溝　消防人員到場搶救

▲年約80歲老農疑不慎跌落南168-2線1處約4米深山溝內，消防局人員據報，將傷者成功搶救脫困，並以救護車後送衛服部新化分院救治中。（圖／民眾提供，下同）

▲年約80歲老農疑不慎跌落4米深山溝，消防人員到場救援。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

一名年約80歲老農24日上午出門整理香蕉園，到了晚上卻遲遲未返家，附近鄰居晚間6點多發現他跌落約4米深山溝內，立刻打電話報案。

台南市消防局獲報後，出動左鎮消防分隊2車4人，前往南168-2線往五府一心殿小路200公尺處左側山溝營救，所幸老農意識清醒。

當下消防人員先安撫傷者，並採取美式梯結合繩索繩結及長背板固定方式，成功救出老農，將人送往衛服部新化分院救治。

▲年約80歲老農疑不慎跌落南168-2線1處約4米深山溝內，消防局人員據報，將傷者成功搶救脫困，並以救護車後送衛服部新化分院救治中。（圖／民眾提供，下同）▲年約80歲老農疑不慎跌落南168-2線1處約4米深山溝內，消防局人員據報，將傷者成功搶救脫困，並以救護車後送衛服部新化分院救治中。（圖／民眾提供，下同）▲年約80歲老農疑不慎跌落南168-2線1處約4米深山溝內，消防局人員據報，將傷者成功搶救脫困，並以救護車後送衛服部新化分院救治中。（圖／民眾提供，下同）

 

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