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台南食安五環有夠讚！　連續兩屆榮獲六都組第一

▲台南市於2019年及2022年食安五環改革政策計畫「計畫執行績優」，皆榮獲第1名，為六都組唯一連續兩屆榮獲第1名之縣市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市於2019年及2022年食安五環改革政策計畫「計畫執行績優」，皆榮獲第1名，為六都組唯一連續兩屆榮獲第1名之縣市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府23日召開2023年第2次食品安全會報，於會中報告「2022年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」績效方案行政院評比結果，台南市於2019年及2022年食安五環改革政策計畫「計畫執行績優」皆榮獲第一名，為六都組唯一連續兩屆榮獲第一名之縣市。

台南市長黃偉哲相當重視台南市食品安全衛生，加上衛生局結合市府各相關局處單位同仁，團結一心、共同努力，方能屢創佳績。

「食安五環政策計畫」由衛生局擔任台南市主政總窗口，聯合市府環保局、經濟發展局、教育局、農業局、政風處、警察局及法制處消費者保護官等相關局處合作，落實執行源頭控管、重建生產管理、加強查驗、加重廠商責任、全民監督食安五大面向。

衛生局亦針對民眾陳情及曾違反衛生法規之食品業者辦理跨局處聯合稽查，並定期召開跨局處食安會報會議，檢討執行成果並撰寫會議紀錄，加強各單位橫向、縱向連繫合作機制，精進食安稽查成效，衛生局長蘇世斌表示好吃又兼具衛生安全，才能讓消費者，吃得健康又安心。

▲台南市於2019年及2022年食安五環改革政策計畫「計畫執行績優」，皆榮獲第1名，為六都組唯一連續兩屆榮獲第1名之縣市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「食安亮點績優」以「幸福空間、偏鄉央廚，師生健康享美食」為主題，強化學校午餐營養品質及衛生安全管理，教育局長鄭新輝表示，讓學童「吃的好、懂得吃、安全吃」是午餐政策目標，積極整合中央廚房，發揮規模經濟效益，目前聯合供餐比率達75％，全國最高，更落實食材溯源、午餐資訊公開及三級品管機制，整合衛生局、農業局、環保局及經發局跨局處共同把關，強化校園食安，持續提升午餐品質。同時扎根食農、食育教育，利用潛移默化方式深植學童食安觀念，本次亮點計畫執行成效獲中央評定良等核發400萬元獎勵金，是給予教育局、市府團隊及所有學校正向的肯定。

2022年雖為covid-19疫情嚴峻的1年，市府各局處依然戮力合作守護食安，確實執行各工作項目，並達至或超越管考指標，此次榮獲行政院評比「計畫執行績優」六都組第一名與「食安亮點績優」良等，獲核發獎勵金達1412.5萬元，獲頒之獎勵金將持續投入台南市食品安全衛生管理工作。

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