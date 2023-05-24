阿里山莊園咖啡精英交流賽暨生豆媒合會　翁章梁擔任拍賣官

▲嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽暨生豆媒合會，嘉義縣長翁章梁擔任拍賣官 。（圖／阿里山風景管理處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由交通部觀光局阿里山國家風景區管理處(以下簡稱阿管處)、行政院農業委員會水土保持局南投分局與嘉義縣政府共同主辦，嘉義縣咖啡產業發展協會執行，堪稱國內規模最大、競爭最激烈的咖啡生豆評鑑賽-嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽自5月15日繳交生豆開始，歷經物理篩選、初賽、複賽到決賽，一連串繁雜又嚴謹的評鑑程序，得獎名單於5月24日上午出爐。

今年賽事主審特別邀請世界咖啡競賽組織代表許寶霖擔任、烘豆委員長由2014WCRC咖啡烘焙冠軍賴昱權擔任，共24位專業職人組成感官評審、技術指導及烘豆團隊，賽事採用世界上最有聲望的咖啡豆競賽型比賽方式－COE(Cup of Excellence)又稱“卓越杯”，主審許寶霖表示採用COE方式競賽主要目的是為了找出最好的咖啡，同時在品質上也可以協助咖啡農友做技術改善，以提升整體品質，而阿里山產區為台灣精品咖啡相當具代表性的指標產區、品質出眾、風味細緻聞名！今年產量遽減、但優異批次的風味依然精彩、引人入勝。水洗處理法的優雅、日曬的厚實、蜜處理法的甜香、藝伎種的花香，變化多端、令人讚嘆，值得期待與細細品鑑。

嘉義縣咖啡產業發展協會理事長鄭虞坪說明件數銳減的主因，是為了消費者期望買到更多的得獎咖啡豆，修改每一莊園或農友、家族限報名至多各組1點(原為各組2點)，每一點數的最低繳豆量由最少18公斤(原最少8公斤)，仍吸引129點的報名件數，部分因挑豆結果重量不足，為免影響比賽品質，只好放棄繳豆，完成繳豆件數共104件；再加上咖啡在開花、結實期遇到久旱缺水，影響產量所致。

阿里山管理處處長洪維新表示，為應消費者要求及接軌國際賽制，2023年阿里山莊園咖啡精英交流賽採COE賽制，希望冠上COE稱號的咖啡，可以在以精品咖啡媒合會提高每年的交易總價。以此吸引更多業者及愛好人士，喜歡咖啡的同時也能上大阿里山尋找咖啡莊園深度旅遊，體驗知性的鄒族文化或欣賞美麗的阿里山生態，目的都是要將阿里山地區豐富的產業資源推銷給大家，期許能藉由觀光行銷活動更加活絡阿里山咖啡產業，增加咖啡農的銷售通路及收益，引領阿里山咖啡邁向精品化及國際化。

參賽組別依採後處理法分為水洗組、蜜處理組、日曬處理組，另外藝伎品種又區分藝伎水洗組、藝伎其他處理組。各組得獎名單為

得獎詳細名單如下：

水洗組

特等獎(1名)：鄒築園

頭等獎(2名)：科子林咖啡莊園、亮軒咖啡莊園

金質獎(3名)：青葉咖啡莊園、牛磨角庄園、柏香茗茶咖啡莊園

蜜處理組

特等獎(1名)：鄒築園

頭等獎(2名)：雅慕伊咖啡莊園、野牡丹咖啡莊園

金質獎(2名)：優遊吧斯瑪翡咖啡莊園、青葉咖啡莊園

日曬處理組

特等獎(1名)：獵人書坊

頭等獎(2名)：科子林咖啡莊園、青葉咖啡莊園

金質獎(3名)：珍5吉咖啡莊園、野牡丹咖啡莊園、老鼠溪咖啡莊園

藝伎水洗組

特等獎(1名)：鄒築園

頭等獎(2名)：青葉咖啡莊園、柏香茗茶咖啡莊園

金質獎(1名)：卓武山咖啡農場

藝伎其他處理組

特等獎(1名)：豆御香藝伎莊園

頭等獎(2名)：鄒築園、最高分咖啡莊園

金質獎(2名)：鼎豐珈琲莊園、山石園