　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

阿里山莊園咖啡精英交流賽　日曬特等獎拍出天價52萬元

▲▼2022年阿里山莊園咖啡精英交流賽媒合會及頒獎典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼2022年阿里山莊園咖啡精英交流賽媒合會及頒獎典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國內競價最激烈的咖啡競標-阿里山莊園咖啡精英交流賽媒合會，12日上午在阿里山鄉樂野文化聚會所熱鬧登場，吸引來自全國行家搶購，縣長翁章梁擔任拍賣官，日曬特等獎5公斤裝標出有史以來最高的52萬元天價，藝伎特等獎32萬元。評鑑成績11日出爐，12日隨即由阿里山國家風景區管理處長洪維新等人頒獎。

▲▼2022年阿里山莊園咖啡精英交流賽媒合會及頒獎典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）
嘉義縣咖啡產業發展協會依咖啡豆的處理方式，以及獲獎獎項分批進行媒合與競價，買家透過乾香、濕香、風味、餘韻、酸質、體脂感、一致性、平衡性、乾淨度、甜度等綜合考量，決定搶購及競價意屬的咖啡豆編號。

在擔任拍賣官的翁章梁縣長帶動下，日曬組特等獎咖啡生豆從5公斤6萬、8萬、12萬、25萬、30萬、36萬一路飆升，最後剩下雄獅集團和一位台商雷小姐兩人競標，再從40萬、42萬一路喊到52萬，由雄獅集團得標。

▲▼2022年阿里山莊園咖啡精英交流賽媒合會及頒獎典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

雄獅集團資深經理葉宇翔指出，雄獅集團在台鐵的觀光列車和其他的運行服務，都是以最高品質的產品服務旅客，去年就有標回阿里山咖啡給旅客品嚐，旅客的反映非常的好，所以今年再度來競標跟下單。

為了解媒合與競標的技術細節，翁章梁在日曬組特等獎得主鄒族園園主方政倫解說下，從去渣、撈渣、觀色、聞香到品嚐，現學現賣，直誇阿里山咖啡的風味和口感，不一樣就是不一樣。

▲▼2022年阿里山莊園咖啡精英交流賽媒合會及頒獎典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）
農業處表示，嘉義縣咖啡種植面積約200公頃，產區集中在海拔800公尺以上的大阿里山地區，風味及口感有別於平地咖啡，尤其是種植在1,000公尺海拔以上的藝伎品種，風味更是特殊。

▲▼2022年阿里山莊園咖啡精英交流賽媒合會及頒獎典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

2020全國精品咖啡評鑑賽20個獎項中，嘉義咖啡囊括特等、頭等、金質及銀質等大小獎項共14個；2021年第一屆典藏臺灣精品咖啡國際競標平台拍賣，嘉義咖啡以1磅500.5美元的天價賣出，創下該平台有史以來最高拍賣單價。

翁章梁說，2022年國際競標賽在入圍決選的20件咖啡中，嘉義縣入圍決選多達15件，嘉義縣獨特的地理條件及氣候環境、再加上農民積極學習、經驗交流的共好關係，已經在咖啡國際市場占有一席之地，也造就出嘉義咖啡非凡的價值。

▲▼2022年阿里山莊園咖啡精英交流賽媒合會及頒獎典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）
翁章梁表示，看到這麼多年輕人從台灣頭台灣尾來到阿里山下單，就知道阿里山咖啡越來越出名了，全國最好的咖啡，就在阿里山，感謝這塊土地的緯度和氣候給了我們最好的禮物。

在買家爭相競標中，各得獎咖啡生豆競價結果，分別是水洗特等獎10萬元/5公斤，蜜處理特等獎5萬元/5公斤，日曬處理特等獎52萬元/5公斤，藝伎特等獎32萬元/5公斤。

►免接觸！洗手必備電動泡泡機＋2瓶補充瓶才765元

ET快訊
正妹歌手確診痊癒「後遺症重創星途」　醫生嘆：恐無法唱歌
「你是職棒不要的選手...」　前獅隊球員報名台鋼測試會
這支影片別再傳了！　最高罰300萬
《全明星》女神脫了！　解放「超巨車頭燈」被看光
快訊／康是美明開賣「唾液快篩」　30間門市曝光
普丁「血癌」病情嚴重！　偷錄音11分鐘音檔外流
馬斯克收購推特突踩煞車！　推特盤前暴跌近26％
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長
自購快篩爆量　草莓網最便宜一劑62元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南企業疑將染疫移工送往普通旅館居隔違反防疫規定！　勞工局說話了…

單親媽稱「帶發燒兒排急診7小時」　台中市公開回應

遇停電事故怎麼辦？　台電桃園區處：撥打搶修專線1911

阿里山莊園咖啡精英交流賽　日曬特等獎拍出天價52萬元

不用出國也能體驗泰國文化　移民署邀新住民製作芒果糯米飯

變身創意家具作品、3C家飾　林務局攜手嘉大打造國產木極大值

前台南市議員陳進義病逝　子女隨待哀慟

環境友善愛台東　縣府籲丟棄電器產品前先拆卸

2022新竹美展鼓勵跨域創作　總獎金高達143萬元

淨灘、海廢變展品　「香山少年」水環境巡守隊奪全國特優

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」　兩人情變..前任何守正.梁云菲發聲

婆婆初見許維恩「不是有KID嗎ＸＤ」　王家梁被提前任…公公：都是朋友！

王少偉「少一顆」？許藍方急反駁 　小S大驚：妳怎麼知道

台南企業疑將染疫移工送往普通旅館居隔違反防疫規定！　勞工局說話了…

單親媽稱「帶發燒兒排急診7小時」　台中市公開回應

遇停電事故怎麼辦？　台電桃園區處：撥打搶修專線1911

阿里山莊園咖啡精英交流賽　日曬特等獎拍出天價52萬元

不用出國也能體驗泰國文化　移民署邀新住民製作芒果糯米飯

變身創意家具作品、3C家飾　林務局攜手嘉大打造國產木極大值

前台南市議員陳進義病逝　子女隨待哀慟

環境友善愛台東　縣府籲丟棄電器產品前先拆卸

2022新竹美展鼓勵跨域創作　總獎金高達143萬元

淨灘、海廢變展品　「香山少年」水環境巡守隊奪全國特優

台南企業疑將染疫移工送往普通旅館居隔違反防疫規定！　勞工局說話了…

AV片商開價6000萬找她下海！　性感諧星認：沒演但導了7部片

單親媽稱「帶發燒兒排急診7小時」　台中市公開回應

樂天暫緩球員升降　索沙周日照計畫先發抗獅

周杰倫震撼宣布「合作梅西、內馬爾」　15秒影片曝...放《本草綱目》！

保證給500萬！老婆的同志老闆要「借腹生子」　人夫掙扎了

PSG晉級首戰失利…RNG偷巴龍逆轉戰局　三兵營全掉無力回天

侯佩岑搶逛「FENDACE」挑520禮物　虧老公太樸素：有印花會嚇一跳

「你是職棒不要的選手...」前獅隊球員方昶詠報名台鋼測試會

瘋傳影片控訴確診者在醫院急診等待2小時死亡　醫院說話了…

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

地方熱門新聞

確診喉痛可選擇軟質食物、喝綠茶

桃園賞花新秘境　大溪10萬株金針花綻放

520愛在屏東　認真防疫也要留下美好回憶

前台南市議員陳進義病逝

雲林縣府自購1.5萬劑快篩　到貨量僅三分之一

養生館0.3色情連結被南警破獲

桃園26處接種站這三天施打疫苗

彌補童年喪母遺憾苦讀　貨車運將搖身變護理師

台中太平人口暴增　議員疾呼美樂地計畫升級至3.0

通緝犯凌晨駕車闖紅燈GG了

台東快篩劑實名制上路　30家藥局8衛生所服務

桃園5/11起2採檢站　開設長幼綠色通道

嘉市公托1童確診　全園40人停托3天

台南市議會定期會16日起延會2週

更多熱門

相關新聞

阿里山莊園咖啡賽　鄒築園方政獲三特等獎

阿里山莊園咖啡賽　鄒築園方政獲三特等獎

2020年嘉義縣精品咖啡評鑑，由嘉義縣政府及交通部觀光局阿里山國家風景處、阿里山鄉公所共同主辦，嘉義縣咖啡產業發展協會協助承辦，受新冠肺炎疫情影響，延後至7月辦理，却未降低咖啡農友報名參賽的熱度，今年報名的點數多達224（含藝伎共234）點，產地包括阿里山、梅山、番路、竹崎、中埔及大埔等中、高海拔地區。

關鍵字：

阿里山莊園咖啡精英交流賽

讀者迴響

熱門新聞

英僅10％天選之人未染疫！　專家分析3關鍵

快訊／國一南下357.6K嚴重事故　全線封閉中

快訊／死亡暴增41例「史上最高」　本土增6萬4972例

確診喉痛可選擇軟質食物、喝綠茶

快篩陰「代表我安全了？」　醫列4大重點

確診轉陰！焦糖哥哥曝「只吃3顆感冒藥+救肺散」　

電話對中「5、2、0」任一碼送薯條、可樂

全家染疫2孩高燒送急診！他點名3人嗆爆

「台灣女生很好賣」她揭高薪真相

女老師外遇同事！行車紀錄器存鹹濕對話　人夫怒告

快訊／近百名小黃司機衝指揮中心抗議

確診康復後「出現1後遺症」

辱藝人偷吃別人老公　蘿莉塔判2月

65歲以上長者、免疫低下者「第四劑」　莊人祥曝開打時間

獨／「他」將1對1孟若羽：興奮失眠

更多

最夯影音

更多
確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊
小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面