阿里山莊園咖啡精英交流賽　日曬特等獎拍出天價52萬元

▲▼2022年阿里山莊園咖啡精英交流賽媒合會及頒獎典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國內競價最激烈的咖啡競標-阿里山莊園咖啡精英交流賽媒合會，12日上午在阿里山鄉樂野文化聚會所熱鬧登場，吸引來自全國行家搶購，縣長翁章梁擔任拍賣官，日曬特等獎5公斤裝標出有史以來最高的52萬元天價，藝伎特等獎32萬元。評鑑成績11日出爐，12日隨即由阿里山國家風景區管理處長洪維新等人頒獎。



嘉義縣咖啡產業發展協會依咖啡豆的處理方式，以及獲獎獎項分批進行媒合與競價，買家透過乾香、濕香、風味、餘韻、酸質、體脂感、一致性、平衡性、乾淨度、甜度等綜合考量，決定搶購及競價意屬的咖啡豆編號。

在擔任拍賣官的翁章梁縣長帶動下，日曬組特等獎咖啡生豆從5公斤6萬、8萬、12萬、25萬、30萬、36萬一路飆升，最後剩下雄獅集團和一位台商雷小姐兩人競標，再從40萬、42萬一路喊到52萬，由雄獅集團得標。

雄獅集團資深經理葉宇翔指出，雄獅集團在台鐵的觀光列車和其他的運行服務，都是以最高品質的產品服務旅客，去年就有標回阿里山咖啡給旅客品嚐，旅客的反映非常的好，所以今年再度來競標跟下單。

為了解媒合與競標的技術細節，翁章梁在日曬組特等獎得主鄒族園園主方政倫解說下，從去渣、撈渣、觀色、聞香到品嚐，現學現賣，直誇阿里山咖啡的風味和口感，不一樣就是不一樣。



農業處表示，嘉義縣咖啡種植面積約200公頃，產區集中在海拔800公尺以上的大阿里山地區，風味及口感有別於平地咖啡，尤其是種植在1,000公尺海拔以上的藝伎品種，風味更是特殊。





2020全國精品咖啡評鑑賽20個獎項中，嘉義咖啡囊括特等、頭等、金質及銀質等大小獎項共14個；2021年第一屆典藏臺灣精品咖啡國際競標平台拍賣，嘉義咖啡以1磅500.5美元的天價賣出，創下該平台有史以來最高拍賣單價。

翁章梁說，2022年國際競標賽在入圍決選的20件咖啡中，嘉義縣入圍決選多達15件，嘉義縣獨特的地理條件及氣候環境、再加上農民積極學習、經驗交流的共好關係，已經在咖啡國際市場占有一席之地，也造就出嘉義咖啡非凡的價值。



翁章梁表示，看到這麼多年輕人從台灣頭台灣尾來到阿里山下單，就知道阿里山咖啡越來越出名了，全國最好的咖啡，就在阿里山，感謝這塊土地的緯度和氣候給了我們最好的禮物。

在買家爭相競標中，各得獎咖啡生豆競價結果，分別是水洗特等獎10萬元/5公斤，蜜處理特等獎5萬元/5公斤，日曬處理特等獎52萬元/5公斤，藝伎特等獎32萬元/5公斤。