正妹的斜槓人生...台大畢業當麻豆兼拍賣官　付頭期款買房了

記者邱中岳／台北報導

現今社會許多人開啟「斜槓人生」，台大戲劇系的Jennifer，畢業後當平面模特兒，也去羅德島進修珠寶相關的課程，返台後在珠寶公司上班，晚上則到夜市賣飾品，甚至有空還會兼職「拍賣官」，也在夜店當企劃，Jennifer認為，「只做一份工作，在台北會養不活自己。」

Jennifer，中山女高畢業後考上台大戲劇系，從小在美國出生，直到6歲才隨著父母搬回台灣，因為身高有167公分，所以剛開始接觸平面模特兒工作，另外還有廣告活動。

▲Jennifer在台大畢業後開始斜槓人生，除了正職之外，甚至還當模特兒、拍賣官。（圖／記者邱中岳翻攝）

Jennifer指出，模特兒其實很競爭，案子不夠多賺不到錢，所以決定前往羅德島進修珠寶相關課程，在夏季課程結束後返回台灣，轉投入珠寶公司擔任行銷企劃。

Jennifer白天在珠寶公司上班，晚上則選擇在夜市賣飾品，但因為初次創業，7個月後燒光資金只能黯然退場，Jennifer後來也堅持到拍賣公司擔任拍賣實習官，曾經拍出1件上百萬元的古董。

▲Jennifer在古董拍賣公司擔任實習拍賣官，印象最深刻是賣出上百萬的古董作品。（圖／記者邱中岳翻攝）

Jennifer兼職的工作不只拍賣官，因從小在美國長大，英語能力沒有問題，看準有些活動需要中、英文雙語主持，所以在閒暇之餘會兼差當起主持人。

在珠寶公司做一陣子之後，她突然冒出「不想幫別人上班」的念頭，所以決定自己當起「SOHO族」，一方面時間自由，另外也可以多元發展各方面的兼職收入。

Jennifer表示，工作多年後已經付了頭期款買房，也算是給自己的成就，因為從小就是家中長女，父母親對於學業相當要求，生活上也相當嚴謹，所以造成本身容易緊張，但優點就是「做事會很謹慎」，深怕會出任何差錯。

目前Jennifer在信義區夜店《Wave》做企劃，構思許多重大節日所推出的活動，另外也繼續開創「多元斜槓人生」，Jennifer盼「能夠讓自己更充實，也可以讓自己多爭取賺錢的機會」。

Jennifer小檔案：

身高體重：167公分／48公斤

三圍：32C／24／34

婚姻狀況：單身

生日：5月13日

星座：金牛座

IG：chengyan.live

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