立委初選0.15%險勝「遭對手提申訴」　李眉蓁：完全尊重

▲高雄市議員李眉蓁初選勝出，遭對手提申訴。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨左楠區立委初選競爭激烈，國民黨高雄市黨部今上午公布民調結果，由高雄市議員李眉蓁勝出。不過，同樣投入初選的國民黨六連霸議員陳玫娟認為，民調僅差距0.15%，因此向黨中央提出申訴。李眉蓁對此則表示，完全尊重，靜待黨中央的處理。

▲陳麗珍（左）與陳玫娟（右）上午赴國民黨高雄市黨部聽取民調結果。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲稱3年前選市長是「越級打怪」！李眉蓁黨內初選勝出 。（圖／翻攝李眉蓁臉書）

國民黨區域立委左楠選區日前進行民調，李眉蓁贏過六連霸議員陳玫娟、五連霸議員陳麗珍勝出，將代表藍營參戰立委。不過，她與第二名的陳玫娟民調僅相差0.15%，不到一通電話的落後差距，讓陳感到意外，也讓支持者充滿疑慮，陳也決定向黨中央提出申訴。

▲▼國民黨高雄市黨部24日上午公佈高雄市區域立法委員第三選區民調結果，由李眉蓁勝出。（圖／記者賴文萱翻攝）





對此，李眉蓁發文表示：今天最大的事，就是立委初選結果出來了，民調結果很接近，所以其他同事將會進行申訴。這是制度本來就有的權益，她完全尊重，也會靜待黨中央的處理。現在最多的是感謝，感謝朋友們的全力相挺，大家辛苦了。

陳玫娟今早親自前往國民黨高雄市黨部聽取民調結果後，對於不到一通電話決定勝負的結果，感到意外與錯愕。她說，不會被這個民調結果打敗，她會持續努力，並向黨中央提出申訴，將民調真相攤在陽光下。

陳玫娟指出，釐清支持者對民調結果的疑慮後，無論最後由誰出線，她必定以團結為先，努力為國民黨贏回左楠選區立委席位，並和所有支持者一起光復左楠及迎回最後勝利。最後也強調，她將會繼續深耕左營楠梓區，繼續守護她最愛的左營楠梓，大家團結為這片家鄉的土地，共同努力。

市黨部則表示，若有異議，候選人3日內可以提書面申訴，收到申訴後會按照規定受理，最終結果依中常會通過為主。