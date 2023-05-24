　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

3年前「越級打怪」選高雄市長　李眉蓁初選勝出將代表藍軍戰立委

▲▼3年前選市長是「越級打怪」！　李眉蓁宣布選立委：贏回來 。（圖／翻攝李眉蓁臉書） 

▲稱3年前選市長是「越級打怪」！李眉蓁黨內初選勝出 。（圖／翻攝李眉蓁臉書）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨左楠區立委初選競爭激烈，3年前「越級打怪」投入高雄市長補選失利的高雄市議員李眉蓁，這次初選民調贏過陳玫娟、陳麗珍勝出。國民黨高雄市黨部表示，將依民調結果提報中央核定提名人選。

國民黨高雄市黨部24日上午公佈高雄市區域立法委員第三（左營、楠梓）選區民調結果，今天在市黨部六樓禮堂，由市黨部副主委、黃國雄（山）黨部主委張平海主持，在選監小組委員、民調專家、民調機構見證下公布第三選區提名民調結果，參選同志本人或代表到場觀看，第三選區經3位登記參選同志所選擇的兩家民調機構分別為世新大學及TVBS。

▲▼國民黨高雄市黨部24日上午公佈高雄市區域立法委員第三(左營、楠梓)選區民調結果，由李眉蓁勝出。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼國民黨高雄市黨部24日上午公佈高雄市區域立法委員第三(左營、楠梓)選區民調結果，由李眉蓁勝出。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼國民黨高雄市黨部24日上午公佈高雄市區域立法委員第三(左營、楠梓)選區民調結果，由李眉蓁勝出。（圖／記者賴文萱翻攝）

兩家民調公司將統計結果信封，交由主持人市黨部副主委、黃國雄(山)黨部主委張平海拆封後。經在場人員確認無誤隨即宣布民調結果，此次民調由李眉蓁同志勝出。市黨部指出本次委託執行民調機構經由3位參選同志共同決定，參選同志一致同意民調時間由民調公司及黨中央決定隨機選3天做電話民調，避免外力因素干擾，以反應真實民意。

市黨部表示，感謝三位參選同志在民調過程中理性競爭、展現風度，努力爭取市民的支持。市黨部指出，李眉蓁深耕左楠、為市民勇敢承擔，面對民進黨的執政無能、立委只聽黨意視民意如無物，監督力量失衡，人民有苦難言，市黨部表示高雄需要新的立委、新的力量，到中央為市民發聲、讓高雄的聲音被聽見，未來國民黨團結一心、為左楠市民未來打拚。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
國二女險遭輾斃！　驚險畫面曝
鄭家純認了「願意幫忙」！　PO文藏玄機
快訊／鄭家純證實民進黨徵詢！「配合你們的決定」　
一圖看懂！　Netflix新收費3方案
葛斯齊翻車了！　對賀軍翔態度大逆轉
27歲女確診「還染1病」超磨人！ 　醫示警1類人高危險
幕後／賴清德辦昨緊急拆彈！　險被涉吸金案藍營國師設計

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜為何迴避「九二共識」？　藍營人士：已被民進黨污名化

綠抓侯友宜同台詐騙主嫌　侯家軍喊「合照無罪」合夥才是問題所在

布局2024！侯友宜板橋競辦6月開張　媒體群組新北議員先接手

快訊／披綠袍選萬華立委？　雞排妹證實潘孟安2度徵詢：願意配合

黃捷將接棒劉世芳？　周玉蔻爆民進黨徵召立委秘辛

質疑初選問卷不公...桃議員黃敬平聲請暫停　市黨部：按時程進行

侯友宜合影吸金10億詐騙主嫌　民進黨：按徐巧芯標準不用負責嗎？

柯文哲支持打小孩？　鄭運鵬嘆：對他完成世代和諧要有不同想像

預測訪美考題！他分析侯友宜「弱項」　憂：反成朱立倫最大優勢

國民黨徵召參選屏東1選區立委　縣議員黃明賢：拚政黨輪替

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

男大生騎車撞1700萬賓利　頭重創靠呼吸器維持生命

兒當兵3個月返家給媽驚喜　溫馨擁抱她突冒：長得好黑

侯友宜為何迴避「九二共識」？　藍營人士：已被民進黨污名化

綠抓侯友宜同台詐騙主嫌　侯家軍喊「合照無罪」合夥才是問題所在

布局2024！侯友宜板橋競辦6月開張　媒體群組新北議員先接手

快訊／披綠袍選萬華立委？　雞排妹證實潘孟安2度徵詢：願意配合

黃捷將接棒劉世芳？　周玉蔻爆民進黨徵召立委秘辛

質疑初選問卷不公...桃議員黃敬平聲請暫停　市黨部：按時程進行

侯友宜合影吸金10億詐騙主嫌　民進黨：按徐巧芯標準不用負責嗎？

柯文哲支持打小孩？　鄭運鵬嘆：對他完成世代和諧要有不同想像

預測訪美考題！他分析侯友宜「弱項」　憂：反成朱立倫最大優勢

國民黨徵召參選屏東1選區立委　縣議員黃明賢：拚政黨輪替

侯友宜為何迴避「九二共識」？　藍營人士：已被民進黨污名化

綠抓侯友宜同台詐騙主嫌　侯家軍喊「合照無罪」合夥才是問題所在

股東會紀念品真能引人關注及帶來營收　大學生以大數據分析獲獎

Karencici克服社恐「鬧區突襲做1事」！　高爾宣看呆：看到流汗了

差點遭輾！國二女騎單車被遊覽車追撞　倒地翻滾迅速爬起

熱火G4「關門失敗」他倆卻在笑　巴特勒：我們要聽音樂、喝啤酒

布局2024！侯友宜板橋競辦6月開張　媒體群組新北議員先接手

獨／三寶爸結紮一半痛爆「蛋蛋腫3個月」　竟是剪到不明管狀物

鄭家純認了「願意幫忙」！經紀人證實民進黨接洽　PO文藏玄機有異動

《異世升級，現實無敵》超扯劇情…校外教學遇熊襲　高中生後背摔K.O.

政治熱門新聞

即／傳擔任侯友宜副手！管中閔凌晨表態了

阿北超吸金！柯文哲競選小物開賣　3個多小時賣破千萬

出面幫柯文哲！鍾東錦：只有他牽著我的手

李眉蓁初選勝出　將代表藍軍戰立委

幕後／賴清德辦昨緊急拆彈！　險被涉吸金案藍營國師設計

選萬華立委？　雞排妹證實潘孟安2度徵詢

陳歐珀退選　郭正亮曝內幕：太大了

挺郭派將何去何從？　謝典林密會郭台銘3小時後「搞失蹤」添玄機

內湖人行道竟有146個障礙物　何孟樺斥：行人地獄

民進黨曝：侯友宜合影吸金10億詐騙主嫌

出面替柯文哲募資　鍾東錦強調：是我主動的

打造正義人設！　侯友宜打貪擬恢復特偵組

密會郭台銘3小時　挺郭議長曝揭過程

侯管配沒了！「只是請益沒談職位」　侯友宜揭與管中閔談話內容

更多熱門

相關新聞

李眉蓁拚立委初選：不怕粉身碎骨

李眉蓁拚立委初選：不怕粉身碎骨

國民黨左楠區立委初選競爭激烈，自21日開始，連續3天晚上6點到10點將進行電話民調。3年前「越級打怪」投入高雄市長補選失利的高雄市議員李眉蓁，這次也爭取立委提名。對於第一天民調，李坦言覺得「有些怪怪的地方」，今發文強調「不怕粉身碎骨，只怕壯志難酬」，呼籲選民接到電話請幫她回答：唯一支持李眉蓁。

鷹架倒塌　高雄市府開罰18萬

鷹架倒塌　高雄市府開罰18萬

高雄鷹架倒塌砸車！李眉蓁曝：未申請施工

高雄鷹架倒塌砸車！李眉蓁曝：未申請施工

選市長越級打怪　李眉蓁宣布選立委

選市長越級打怪　李眉蓁宣布選立委

台積電投資高雄不變！他點名4藍營議員「成天唱衰」

台積電投資高雄不變！他點名4藍營議員「成天唱衰」

關鍵字：

李眉蓁

讀者迴響

熱門新聞

帥男直播一半遭砍！手掌噴飛掉地上

Netflix下手了！凌晨開鍘寄生帳號

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

新郎醫婚禮當天襲胸尻槍　知情人士爆「新娘猛料」

美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝

快訊／國1事故回堵5公里　成立緊急應變小組

港劇資深綠葉病逝！　「罹癌康復又復發」消瘦近照曝

嘲諷乘客不懂英文！國泰航空3空姐被開除

「台灣第一媽媽包」喜舖創辦人道歉了

強颱瑪娃一路向西！可能提早轉彎　最新各國路徑曝

即／「瑪娃」轉強烈颱風！暴風圈恐擴大

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

曹錦輝飆148K速球　郭泓志曾讚天份高

快訊／劉亞仁被上銬帶走了！　表情黯淡送往收押所

「1飲品」連喝4天！28歲女突昏迷　醫嘆：終身洗腎

更多

最夯影音

更多
盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球
老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面