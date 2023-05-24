3年前「越級打怪」選高雄市長　李眉蓁初選勝出將代表藍軍戰立委

▲稱3年前選市長是「越級打怪」！李眉蓁黨內初選勝出 。（圖／翻攝李眉蓁臉書）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨左楠區立委初選競爭激烈，3年前「越級打怪」投入高雄市長補選失利的高雄市議員李眉蓁，這次初選民調贏過陳玫娟、陳麗珍勝出。國民黨高雄市黨部表示，將依民調結果提報中央核定提名人選。

國民黨高雄市黨部24日上午公佈高雄市區域立法委員第三（左營、楠梓）選區民調結果，今天在市黨部六樓禮堂，由市黨部副主委、黃國雄（山）黨部主委張平海主持，在選監小組委員、民調專家、民調機構見證下公布第三選區提名民調結果，參選同志本人或代表到場觀看，第三選區經3位登記參選同志所選擇的兩家民調機構分別為世新大學及TVBS。

▲▼國民黨高雄市黨部24日上午公佈高雄市區域立法委員第三(左營、楠梓)選區民調結果，由李眉蓁勝出。（圖／記者賴文萱翻攝）





兩家民調公司將統計結果信封，交由主持人市黨部副主委、黃國雄(山)黨部主委張平海拆封後。經在場人員確認無誤隨即宣布民調結果，此次民調由李眉蓁同志勝出。市黨部指出本次委託執行民調機構經由3位參選同志共同決定，參選同志一致同意民調時間由民調公司及黨中央決定隨機選3天做電話民調，避免外力因素干擾，以反應真實民意。



市黨部表示，感謝三位參選同志在民調過程中理性競爭、展現風度，努力爭取市民的支持。市黨部指出，李眉蓁深耕左楠、為市民勇敢承擔，面對民進黨的執政無能、立委只聽黨意視民意如無物，監督力量失衡，人民有苦難言，市黨部表示高雄需要新的立委、新的力量，到中央為市民發聲、讓高雄的聲音被聽見，未來國民黨團結一心、為左楠市民未來打拚。