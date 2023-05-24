5億高中生之死！　擲筊「是不是夏姓配偶幹的」連得4聖筊

▲律師許哲維（後方穿西裝者）連獲4次聖筊，對破案信心大增。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台中5億高三生之死案情至今撲朔迷離，持續獲全國關注。據親近家屬友人表示，賴母週日（21日）在兒子靈前擲筊詢問，想了解案件真相究竟為何，結果連擲8次「哭筊」，一旁律師接手請示，詢問是不是「夏姓配偶」幹的？結果連獲4次「聖筊」，過程相當玄，讓家屬對破案信心大增。

事發源由在週日，法醫高大成受死者家屬之邀，前往墜樓地點勘察，並到殯儀館驗屍，事後對墜樓原因仍無法釐清，讓家屬難以接受。賴母情緒激動，對愛子死因成謎相當難過，情急下在兒子靈前焚香，詢問是不是夏姓配偶害死他的？結果連擲3次筊，皆得到「哭筊」，賴母臉露無奈。

▲高中生之死案情陷僵局，律師許哲維（右方穿西裝者）依民俗擲筊找靈感。

在旁全程觀看的律師許哲維，心想台灣傳統習俗「沒有長輩給晚輩上香」的道理，「媽媽怎能拜小孩？」馬上趨前向賴母說：「我來問。」拿了2個5元硬幣擲筊，詢問死者「剛剛媽媽問你的問題，如果真是夏姓配偶做的話，請給我3個連續『聖筊』」，結果真的連3次「聖筊」。

賴母不死心，隨後又上前問兒子：「真的是夏姓配偶做的？」結果又連5次「哭筊」；許哲維再度上前詢問，又得到1次「聖筊」。

▲2個5元硬幣透露破案玄機。（示意圖、與本案無關）

這名友人告訴本刊，依傳統習俗，死者可能不知如何面對母親，才會讓母親皆得到「哭筊」，但律師就不一樣了，得到4次聖筊。相信死者在天之靈，會保佑辦案檢警幫他伸冤，還他一個公道。

對此靈異說法，本刊向律師許哲維電話查證真偽，但他拒絕說明有無此事，希望不要糊膜焦點。

另外，檢警對昨（23）日有傳言指死者擁有50億、甚至百億元身價的說法感到震驚，「越說感誇張」，這是寫新聞？還是作文？此案檢警高度重視，一定會查個水落石出，希望外界給予辦案空間，勿妄加臆測。

更多鏡週刊報導

【五億男墜樓內幕】婚後2小時離奇墜樓 5億高中生命案揭密

【獨家】【五億男墜樓內幕1】5億高中生之母親述 還原兒死前2小時過程

【五億男墜樓內幕2】生前骨折才墜樓？ 高大成提3大疑點籲詳查