鬼父持陀螺發條淫虐幼子！兒子上課舉手喊：爸爸會摸我屁股

▲台北市男子遭控性侵兒子，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台北市一名父親將幼子當成性玩物凌虐，從兒子幼兒園大班起，就以每週1到2次的頻率，持戰鬥陀螺的發條，或以手指，戳幼子的肛門。兒子讀小學二年級上健康教育課時，舉手喊：「爸爸會摸我屁股！」導師驚覺有異而追問，全案因此爆發。一審法院將父親判刑9年，二審認定父親性侵208次，將父親判刑8年。全案再上訴最高法院審理後，24日駁回上訴定讞。

本案因2019年11月間，當時男童在學校上健康教育課程時，老師解說身上隱私部位時，「就算再親近的家人，也不可以隨意碰觸」，男童竟舉手大聲表示：「老師，可是我爸爸會摸我屁股！」老師驚覺有異，下課時將男童叫到身旁，細細詢問。

老師一開始笑笑詢問，「爸爸是不是在跟你玩？」男童一開始也笑著陳述，但後來說「爸爸會摸我的生殖器官，就是肛門跟尿尿的地方，用我的次數是每個禮拜至少會有2次；在我讀幼稚園大班時，爸爸有時候也會用手指頭插到我的肛門裡面去，就是用手指頭插進去我大便的地方，在我唸小學一、二年級的時候也有這樣的狀況，爸爸用手指頭插進去我肛門時，我感覺痛痛的，就跟他說不要用我，而且印象中在我小學一年級時，惹爸爸生氣的時候，他在處罰我時，會用戰鬥陀螺長長的發條戳我的肛門，就是插進去我大便出來的洞洞裡，當時我也有跟他說不要用我。」老師因而通報學校，男童被緊急安置，父親則遭檢方偵辦並提起公訴。

法院審理時，父親否認性侵男童，同住的家人也供稱僅有打鬧，沒有性侵男童；此外父親也通過測謊。不過男童指證歷歷，甚至在接受訊問時，還說出「我已經發瘋了，很想變成超極（級）賽亞人（卡通《七龍珠》的戰鬥民族角色）把他打飛。」法院因此認定父親有罪，一審將他判刑9年，上訴二審後，高院將他其中的208個犯行判刑8年。全案再上訴，最高法院24日駁回上訴定讞。

此外，父親也被控以同樣手法性侵男童的弟弟10餘次，一審認定有罪，一併判刑；但上訴二審後，高院認為這部分男童弟弟的供述前後不一，因此改判這部分無罪。全案再上訴最高法院，最高法院這部分也認定無罪。