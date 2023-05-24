民調第2名「不用自己騙自己」　洪孟楷：侯友宜快拿出候選人態度

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024大選藍綠白三方競逐態勢已定，歷經多月，國民黨終於17日正式提名新北市長侯友宜，但據最新民調顯示，侯友宜的支持度不增反減，似乎沒有慶祝行情。國民黨立委洪孟楷今（24）日於中常會後受訪直言，民調第二名就代表什麼都還有缺，不用自己騙自己，應在最短時間拿出中華民國總統（候選人）的態度，「不是只有受訪回應對手設定的議題，現在對手步步進逼，我們還沒拿出辦法，真的會讓支持者失望。」呼籲侯團隊要加緊腳步了。

根據《聯合報》公布的最新民調顯示，侯友宜的支持度相比4月略為下滑5％，支持度為24%，對手賴清德的支持度是28%，位居第一，柯文哲22%，三人支持度差距不大。

洪孟楷對此指出，民調第二名代表什麼都還有缺，不用自己騙自己，最短時間拿出中華民國總統的態度，而身為區域立委一定會盡最大努力來打拼，但也需要知道方向在哪裡；洪孟楷也呼籲黨中央，既然現在已經5月24日了，上禮拜徵召後就應該要往前邁進，不要隨之起舞，要打出自己的節奏，黨中央有明確的戰術、戰略跟總統對接，總統應該要跟立委對接、跟縣市長對接，不是只有受訪回應對手設定的議題，現在對手步步進逼，「我們還沒拿出辦法，真的會讓支持者失望。」

洪孟楷強調，侯友宜團隊要加緊腳步，也要整合所有力量，鴻海董事長郭台銘跟其他力量都愛之深責之切，大家都想下架貪腐民進黨，都要一起加油。