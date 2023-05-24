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才剪綵1個月！她曝新北美術館慘況　「侯友宜落跑前有好好做代誌？」

▲▼新北市美術館現況。（圖／翻攝蘇巧慧臉書）

▲新北市美術館現況。（圖／翻攝蘇巧慧臉書）

記者杜冠霖／台北報導

斥資27億元的新北市美術館原定去年4月完工，由於工程延宕，遲至今年4月15日僅開放一期戶外園區、主體建築則預計8月完工，但施工品質差強人意，不僅草皮枯黃、柏油路成泥巴地、步道鋪面更嚴重破損。民進黨立委蘇巧慧24日批評，侯市長急著去選總統，不顧工程進度，急著剪綵開園，風光剪綵後又沒有好好維護，落跑前有「好好做代誌嗎?」

新北市美術館4月15日開園，但工程品質引起民眾不滿，不僅草皮枯黃、柏油路成泥巴地、步道鋪面嚴重破損，造成民眾跌倒受傷，近期大雨更導致室內外皆積水。

對此，蘇巧慧批評，侯友宜市長市政效率不彰，地方的朋友都領教多時。就以最近的新北市美術館為例，一個月前，侯市長在新北市立美術館舉辦開園儀式，信誓旦旦的說新美館會是「全台最棒美術館」，一個月後大片園區仍在施工 ，完工日期還不斷延後，已開放的園區，草皮大片枯黃、柏油路變泥巴地、步道舖面嚴重破損，甚至有小孩因此跌倒受傷。

蘇巧慧直言，侯市長急著去選總統，不顧工程進度急著剪綵開園，風光剪綵後又沒有好好維護，美術館週邊依然缺乏配套措施，更可能造成鶯歌地區在10月「台灣設計展」人潮湧入時，陷入交通黑暗期，這難道是侯市長說的好好做事？

蘇巧慧指出，令人遺憾的是，侯市長的效率不佳、施政欠缺長遠規劃，已經不是第一次。她也列出多項事蹟，2017年，中央補助捷運三鶯線185億元，原定今年完工的工程進度不斷延宕，現在至少要再等兩年才能完工。2018年，中央核定樹林捷運555億元，結果樹林段流標五次，直到去年才動工。2019年，中央全額補助新樹鶯堤外便道，打通大漢溪堤外便道，四年前侯市府說這個建設「沒有急迫性」，昨天侯市長卻大誇能夠大幅紓解壅塞交通。

蘇巧慧痛批，中央大力補助新北市各項重大建設，侯市府卻行政效率不佳，造成重大工程進度延宕、小型工程缺乏維護，侯市長在落跑選總統之前，應該為了自己的無能，先好好跟新北市民道歉。

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