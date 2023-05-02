竹山青年住宅敲定落腳處　預估最多可興建百戶

▲南投縣政府敲定竹山青年住宅地點。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府敲定在竹山鎮桂林段564地號的1060坪基地上，啟動竹山青年住宅籌建計畫，預估興建77到上百戶之間、供20歲到45歲者圓夢成家；縣長許淑華指出，該基地權屬單純完整，隔著大智路就是年底前可完工的竹山竹夢親子公園，距即將開發的竹山竹藝產業園區也很近，縣府將併同草屯青年住宅加速可行性評估，期盼獲得縣議會支持編列先期計畫預算，早日促成2鎮青年住宅的動工。

許淑華今天率縣府建設處長張洲滄勘查基地現況，縣議員蔡孟娥、吳瑞芳也陪同出席，聽取張洲滄簡報及許淑華補充說明，進一步詢問、提醒縣府要重視符合購買資格者的實際需求，讓更多竹山地區青年朋友受惠。

許淑華指出，該基地面積足足有3.5分多，全屬縣有地和竹山都市計畫住宅區，建蔽率60%、容積率180%，面臨大智路的寬度近100公尺，對面的竹夢親子公園正就是積極趕工，預計年底就能完工，附近還有學校、竹藝園區，地點相當好；預計全部興建3房型的青年宅可蓋到77戶，在總售坪可達3689坪的優勢下，若再酌調納入1房及2房型，總戶數更可達上百戶，不論是青年自住或是與長輩同住，都有妥適的房型可供選擇。

許淑華另表示，南投市青年住宅第一期45戶已接近完工階段，因詢問度超高，可預見將供不應求；南投市第二期55戶也將接續興建，而竹山及草屯青年住宅基地也都有落腳處，縣府將尋求縣議會大力支持，回應青年朋友安居成家的需求。