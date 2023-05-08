蔡培慧邀環保署長會勘垃圾山　張子敬允協調縣府處理垃圾問題

▲立委蔡培慧邀請環保署長張子敬赴南投會勘，解決回應各鄉鎮垃圾問題。（圖／蔡培慧服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投垃圾堆置問題嚴重，至今已累積20萬噸，立委蔡培慧今日邀請環保署張子敬署長親至草屯鎮垃圾山實地會勘，並邀請全縣各鄉鎮長出席，直接反映各地困境；張子敬承諾，將協調南投縣政府分區到各鄉鎮討論如何處理垃圾問題，如有些需要外運、有些需要自主做好源頭減量等，中央也會協助外運處理部分的經費。

蔡培慧今天偕同立法院社福環衛委員會召委吳玉琴、委員會成員、各委員辦公室代表共同出席，特別為名間、竹山2鄉鎮各爭取7500萬的垃圾去化經費。





吳玉琴表示，蔡培慧擔任行政院中辦執行長就開始處理垃圾問題，包括爭取3億元經費、未來將正式拆除草屯老舊焚化爐；南投縣環保局長李易書也說，縣府目前已協調各鄉鎮可協助的垃圾堆置量，感謝蔡培慧爭取3億元經費以處理垃圾問題，未來除了在打包分選上持續努力，6月正式拆除草屯老舊焚化廠後，希望鳥嘴潭人工湖整體規劃能夠更加順利。

張子敬強調，垃圾處理不分黨派，從鄉鎮公所到地方政府要有充分的討論與共識；環保署接下來會針對各別鄉鎮的困境逐一處理。

立委蔡培慧表示，她上任後積極協調，垃圾外運量已從原本的5萬噸提升至6萬噸，但源頭減量與長期處理的規劃也須同時並進：目前積極朝向機械分選燃料化的方向，將垃圾進行二次分類後再處理，不僅能有效減少垃圾燃燒量，也可透過燃料棒的產出，提供各產業需要的能源，接下來會持續督促環保署，積極協助縣府完成各地的垃圾處理。