參訪無人機+精密醫療產業　台中民間邀阿布達比投資台灣

▲台灣觀光醫療發展協會理事長許景琦醫師（左1），邀請阿布達比Saif親王（右1）來台參訪。（圖／台灣觀光醫療發展協會提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台灣觀光醫療發展協會理事長許景琦醫師，今年2月率領代表團前往阿布達比等阿拉伯海灣國家，行銷台灣優質的醫療、清潔能源科技和自然觀光資源，果然得到阿布達比善意回應，阿布達比派遣皇家律師Saif親王 5月17日回訪台灣15天，從品嘗夜市小吃、參觀無人機、精密醫療產業等，Saif都表現出高度興趣，並表示將帶回國討論，作為阿布達比主權基金未來投資台灣的重要參考。

許景琦表示，Saif親王來台15天，每天行程滿滿，晚間曾帶Saif親王品嘗夜市小吃，讓這些跨海遠道而來的貴賓，對於台中特有的夜市文化和夜生活讚不絕口。

白天則在台灣觀光醫療發展協會文化藝術總監張鏸藝，以及中華海峽珠寶交流協會副理事長陳純美的陪同下，參觀明道大學智慧科學院和數學博物館，Saif對AI發展特別感興趣，提出許多建言，也聽取鳳翔航太公司無人機的產業報告，Saif仔細聆聽，不斷提出問題。

一行人接著參觀彰濱秀傳醫院，對醫院的完美設備、人文園區讚嘆不已，尤其對「微創手術訓練中心」高科技3D立體顯現的影像感到震驚，稱讚是亞洲第一個培育微創手術的搖籃。

許景琦表示，阿布達比是阿拉伯海灣國家中最大的公國，這次Saif親王來台參觀各種醫療及教育設施，不但加強雙方民間合作關係，也促進在醫療及技術合作方面的交流，希望藉由親王的來訪，增加台灣與阿布達比的更多合作和投資。