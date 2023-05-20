▲人工淚液綠膿桿菌污染釀4死！有人摘眼球保命，食藥署公布清查情形。（示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

美國疾病控制與預防中心（CDC）19日發表最新消息，今年稍早爆發的人工淚液細菌污染感染問題，又再新增一名死亡病例，目前累計受感染人數已經增加至81人，其中4人死亡，另有4人必須摘除眼球保命。我國食藥署回應，經清查該產品並沒有核准輸入台灣，後續會持續注意國際間警訊。

根據美國全國廣播公司（NBC）報導，自三月份通報68例受感染者以來，全美目前因使用受污染人工淚液而遭細菌感染的病例數已經增加至81人，其中造成14人因感染而失明。

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目前已知這波感染情況與受污染的眼藥水產品有關，儘管多數患者表示曾使用過多種眼藥水產品，但目前證實只有印度Global Pharma Healthcare製造的EzriCare人工淚液、Delsam Pharma人工淚液和 Delsam Pharma的軟膏受感染。

美國CDC表示，雖然大多數病例的感染情形僅限於眼部，但假如細菌進入血液系統，就有可能導致患者死亡。截至目前已知有4人不幸喪命。據悉，這次造成疫情的感染源為特定菌株的綠膿桿然菌（Pseudomonas aeruginosa），這種細菌具有相當強的抗藥性，已經證實無法使用一般抗生素控制病情。

食藥署提醒，無論使用哪一種人工淚液，都應該先與眼科醫師或藥師討論後再使用，不要憑感覺自行使用，民眾若不清楚藥品成分、使用方式或其他用藥問題，應諮詢專業醫師或藥師，落實「生病找醫師、用藥找藥師」的正確用藥觀念，以確保藥品療效與用藥安全。

▲EzriCare人工淚液。（圖／翻攝自EzriCare官網）