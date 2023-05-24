衛星雲圖見「瑪娃又圓又胖」他嚇壞！PTT喊：護國神山沒在怕

▲美軍定義瑪娃為「超級颱風」（Super Typhoon）。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

今年第2號颱風瑪娃（Mawar）來勢洶洶，持續往西移動，預計周日（28）前強度都會維持在強烈颱風，且暴風圈有機會擴大，有網友打開衛星模式查看，發現瑪娃超級大顆，祈求颱風不要進入台灣，否則後果不堪設想。貼文一出，網友笑喊「護國神山（中央山脈）會把他腰斬」。

氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，瑪娃還會略為增強，根據各家主流模式預報，周日可能台灣東南方海面逐漸北轉，但北轉時間受到太平洋高壓強弱影響，只要高壓差一點就會影響到路徑，變數還很大，影響程度仍要持續觀察。但他提醒，周六起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海易有長浪發生。

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有網友在PTT發文，「哇靠！這顆颱風也太大了吧」，打開衛星模式一看，瑪娃佔據面積超大，「我的媽媽咪呀！這啥怪物= =」，祈求瑪娃不要來台灣，擔心瑪娃對台灣造成嚴重的影響，「這進來台灣不堪設想…拜託不要進來」。

▲原PO擔心颱風進到台灣會造成嚴重影響。（圖／翻攝自PTT）



貼文一出，網友認為不用擔心，「護國神山中央山脈：好久沒挑戰者了」、「到時就會轉彎了」、「 最後還不是被中央山脈斬斷」、「中央山脈笑了」、「我們有天氣之子怕什麼」、「本島不歡迎沒颱風的颱風」、「反正敵不過護國神山」、「會轉彎啦！」「我笑這個颱風不敢進來台灣啦」。

事實上，每當有颱風朝台灣前進，一遇到中央山脈強度就會大幅降低，甚至會轉彎離開台灣，中央山脈因此被網友稱為「護國神山」。中央氣象局長鄭明典曾表示，中央山脈對台灣的影響真的非常大，有人說護國神山在颱風來時是保護西半部，其實不然，縱使是東部還是有受到保護，「它真的像一道牆一樣」。