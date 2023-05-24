強颱瑪娃一路向西！可能提早轉彎　最新各國路徑曝

▲瑪娃為今年西北太平洋第一個強颱。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

瑪娃一路向西！天氣風險公司總經理彭啟明今天（24日）表示，強烈颱風瑪娃有點提早轉彎的趨勢，但仍有相當高的變數，未來幾天看北方系統及高壓動態是關鍵。而最新各國電腦模式模擬路徑也出爐。

▼最新各國模式模擬。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）



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彭啟明在臉書說，強颱瑪娃目前在關島東南方，預計將受副熱帶高壓影響偏西移動，周日將達菲律賓東方海面，北轉的確切位置及時間仍待觀察，預計下周一、下周二會在台灣東方北轉，具體影響待定。

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彭啟明說，預期瑪娃接近台灣時，迎風面東北部、東半部地區在周日可能出現局部短暫雨，風浪也將增強，中南部則維持午後山區有短暫陣雨的天氣型態。他提醒大家，若有海邊活動，務必小心。

中央氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，瑪娃還會略為增強，根據各家主流模式預報，周日可能台灣東南方海面逐漸北轉，但北轉時間受到太平洋高壓強弱影響，只要高壓差一點就會影響到路徑，變數還很大，影響程度仍要持續觀察。但他提醒，周六起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海易有長浪發生。

▼最新歐洲模式系集模擬。（圖／翻攝彭啟明臉書）



▼最新美國模式系集模擬。（圖／翻攝彭啟明臉書）



▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

