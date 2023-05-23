感冒狂咳數月！氣喘患者驚「這次確診好超快」　醫師曝原因

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

近來國內新冠疫情反撲，有專家指出，主要和防感染保護力下降及防疫措施解除有關，更預估第四波疫情將於6月上旬達到高點。胸腔科醫師蘇一峰今就分享案例，表示有位氣喘病患最近確診，結果反倒比平時得到的感冒，還要快痊癒。

蘇一峰稍早在臉書提到，該名氣喘病患在門診時透露，以往只要感冒，就會咳得要死，且一咳就是好幾個月；沒想到，這次中了新冠肺炎（COVID-19），反而一下子就好了，也沒有特別不舒服。

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▲氣喘患者表示，這次確診，很快就痊癒了。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

對此，蘇一峰笑說，可能差別就在於，患者這次有在吃化痰藥。另外，耳鼻喉科診所院長陳亮宇醫師曾指出，有喉嚨痛或喉嚨乾燥等症狀輕微者，可透過多喝水、少講話、用鹽水漱口，或喝冰水、吃冰淇淋舒緩。

針對第四波疫情反彈，公衛專家、新光醫院副院長洪子仁指出，國內自然感染和確診人數都在一定比例之上，社區對病毒防重症保護力也有，現在面對疫情是「過去老規矩要拿出來」，要用正確心態，回歸個人健康和風險評估，風險高的族群包括年長者、沒有打滿3劑、有共病和幼童等族群，感染後比較容易發生重症，這段時間出門最好口罩戴好，一直持續到6月。