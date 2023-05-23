參山處推3景點參選亮點獎　投票可抽茶葉禮盒、梨山賓館券

▲梨山耶穌堂。（圖／參山國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

交通部觀光局結合各部會及地方政府舉辦「觀光亮點獎」評選，參山國家風景區管理處分別以梨山耶穌堂、茶文化主題館及半山夢工廠參選生態、文化及樂活3大類，並在本次評選活動抽獎活動外，加碼再送給參與投票民眾「限量版喔熊與半山夢工廠聯名茶葉禮盒」，若參山景點入圍前三名，將再送出「梨山賓館平日雙人房住宿劵」，歡迎網友投票後到參山官方臉書粉絲專頁留言抽大獎。

參山處長曹忠猷表示，這次參選「觀光亮點獎」生態類的梨山耶穌堂，自1969年於梨山海拔2011公尺處建立，擁有53年歷史，因地理位置而擁有其獨特意義，也是在地居民重要的信仰標誌；經參山處全面修復後，通往頂樓鐘塔的「無扶手」樓梯，採穿透性設計，加入簡約的現代工法和設計，相當值得國內外遊客前來一遊。

▲茶文化主題館。（圖／參山國家風景區管理處提供）

參選文化類的松柏嶺遊客中心（茶文化主題館）則位於八卦山風景區，所在的松柏嶺地區茶葉生產量位居全國第一，「松柏長青茶」更是國內外遠近馳名；於2021年改造為茶文化主題館後，擁有全台唯一獨具特色的「茶薰六覺」體驗，結合茶及人的六感，來感受品茶及茶相關的DIY體驗，不斷吸引國內外旅客造訪，也獲2022法國NOVUM DESIGN AWARD （NDA）室內設計類「銀獎」，以及2022美國MUSE Design Awards室內設計類銀獎的肯定。

而樂活類的半山夢工廠是八卦山風景區近來最熱門的新興觀光工廠，擁有世界唯一的「灣島文化館與世界南島中心」，全館由澳、台國際級設計師聯手打造，以「光盒子」為建造概念，建築外層使用半透明PC聚合物綠建材，製造出冬暖夏涼的室內環境；最令人驚艷是館內的「生命樹環樹步道」，以台灣常見的榕樹為發想，利用奧地利雲杉作為材料建造，遊客可以沿著長達386公尺的步道環樹而上登高，遠望中央山脈美景。

▲半山夢工廠。（圖／參山國家風景區管理處提供）

參山處呼籲民眾至「觀光亮點獎」評選活動官網，為參山處投下一票，每天每個LINE帳號，在每組都可以投票1次；只要投完票後到參山官方臉書粉絲專頁留言，就有機會拿到「限量版喔熊與半山夢工廠聯名茶葉禮盒」，以及參山處景點入圍前三名後再抽獎送出的梨山賓館雙人房平日住宿劵，活動詳情請上至參山官方臉書「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」粉絲專頁（https://zh-tw.facebook.com/trimnt/）。