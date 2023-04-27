半山夢工廠灣島文化館開幕　阿美族太巴塱海神祭古調團表演祝賀

▲半山夢工廠灣島文化館揭幕。（圖／樹德半山夢工廠提供）

記者高堂堯／南投報導

樹德企業半山夢工廠精心規劃的「灣島文化館暨世界南島中心」，於今日正式開幕，並邀請國寶級的阿美族太巴塱海神祭古調團表演；廠方表示，該館是台灣唯一專注彰顯南島文化的文化博物館，將為首重觀光的南投縣，創造更多旅遊特色和亮點。

立法院副院長蔡其昌、立委蔡培慧、參山國家風景區管理處長曹忠猷、文化部專委李長龍、南投縣觀光處副處長林秀梅和文化局長林榮森、南投市長張嘉哲、台灣史前文化博物館秘書室主任楊懷慈、馬偕紀念醫院名譽顧問醫師林媽利、台灣原住民南島產經文教關懷協會理事長林劍萍、南投縣信義鄉希娜巴嵐國小校長伍曉玲等，今天都出席祝賀；由館長吳宜叡及來賓們將「灣島一號」揚起船帆，揭開「灣島文化館暨世界南島中心」布幕，由原民耆老拉爆傳統竹炮，節目熱鬧展開。

▲阿美族太巴塱海神祭古調團重現沙灘上的古調海神祭。（圖／樹德半山夢工廠提供，下同）

信義鄉希娜巴嵐國小的布農族學童率先表演吸睛的傳統原民舞蹈，再由樹德企業董事長暨館長吳宜叡帶領入館，進入24米長沙灘電影院，欣賞由阿美族太巴塱海神祭古調團演出包括「漂流到聖山」、「捕魚神的歌」、「海神祭」、「拜陽祭」、「謝幕曲」等8個曲目。

吳宜叡表示，台灣是南島語系發源地，為興建文化館，包括館內文物、古物、國內外學者專家的論文檔案整理超過8年，透過六大證據的闡述，讓大家更認識台灣在地理位置、歷史意義的重要性；吳宜叡更為此拍攝長約18分鐘的電影劇情片，讓觀眾彷若搭乘時光機，透過數10種精彩生動多媒體科技，了解台灣史前時代的發展與變化。

開幕活動也吸引許多原民藝術家前來參觀，包括去年受邀到法國羅浮宮卡爾塞廳展出「台灣原民刀藝系列作品」的排灣族工藝大師布拉鹿樣、阿美族原民史學者林榮康老師，及維護台灣原民古物完整不遺餘力的民間收藏家暨昭和館負責人楊勝吉等。

蔡其昌說，台灣人都應該來這裡看看，「看從哪裡來，才會知道要去哪裡」，現今的台灣是國際貿易國家，但其實很久以前就已是海權大國、走遍世界各地；曹忠猷認為文化館不只是觀光景點，也是文化寶地，透露只要是觀光局的海外踩線團，他都鼓勵到文化館一遊，可讓外國人認識台灣；林榮森表示，館中有許多珍貴文化資產資訊，也感謝樹德全力投入文化研究。