「觀光亮點獎」開跑　台南私房旅點全擠入10名

▲交通部觀光局「觀光亮點獎」，擠入前18強的山上花園水道博物館更祭出特色紀念品抽獎，積極動員，要讓更多人認識這個新興的景點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

交通部觀光局首度舉辦「觀光亮點獎」，共有123個觀光亮點參賽，角逐18個台灣觀光亮點名額，台南市長黃偉哲也為「月津港燈節及月之美術館」、「台南山上花園水道博物館」、「台南運河金色流域」3個台南活動景點拉票，目前已擠入前18強的山上花園水道博物館更祭出特色紀念品抽獎，積極動員要讓更多人認識這新興景點。

「觀光亮點獎」評選分「生態」、「文化」、「樂活」3大類，每一類各有「活動暨體驗組」和「景點暨設施組」2組，全部共6組。每組取前3名，將選出18個台灣觀光亮點。

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第1階段網路票選活動自即日起至6月底止，民眾只要在「觀光亮點獎」活動網站上，透過個人LINE帳號登入成功即可於線上進行投票。每個Line帳號每日可於六個主題分組各投下最喜歡的一票，每投一票即可獲得一次抽獎機會。

台南市以「月津港燈節及月之美術館」、「台南山上花園水道博物館」、「台南運河金色流域」3項提案，分別將角逐「文化類─活動暨體驗組」、「文化類─景點暨設施組」及「樂活類─景點暨設施組」獎項，市長黃偉哲也透過粉專催票，目前3個景點都擠進該組前10名，其中山上花園水道博物館更在「文化類─景點暨設施組」獲得第3名佳績。

為了提高投票意願，水道博物館更祭出限量一卡通、百年紀念郵摺，以及網紅簽名包抽獎做為獎勵，鼓勵粉絲張貼投票截圖，不少網友天天報到，成功凝聚互動力。