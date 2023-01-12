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樹德半山夢工廠7個月吸20萬人　大馬遊客開箱體驗灣島文化館

▲半山夢工廠的灣島文化館與世界南島中心開幕測試，吸引馬來西亞旅遊團參訪。（圖／樹德半山夢工廠提供，下同）

▲半山夢工廠的灣島文化館與世界南島中心開幕測試，吸引馬來西亞旅遊團參訪。（圖／樹德半山夢工廠提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

樹德半山夢工廠去年底正式開幕啟用，廠內設置世界唯一的「灣島文化館與世界南島中心」也將於農曆春節前夕開幕；業者表示，將以科技復刻5000年南島文化，用超感官的視聽影音震撼重現，視覺、聽覺、觸覺、知識、心靈等五感體驗，一次呈現，首批欣賞南島文化精彩節目的馬來西亞遊客，也忍不住頻點首稱許：「有感動到，希望帶國人也來看看！」「台灣好讚！」

與台灣同屬南島語系國家的馬來西亞旅遊業代表團一行30人，11日在參山國家風景區管理處長曹忠猷等人陪同下，赴半山夢工廠親自體驗全球室內最大的木結構、最高空橋、最長步道，及唯一有載重飛梭車的超大綠能環保觀光工廠。

▲半山夢工廠的灣島文化館與世界南島中心開幕測試，吸引馬來西亞旅遊團參訪。（圖／樹德半山夢工廠提供）

而灣島文化館與世界南島中心同日進行「開箱」測試，館裡25米巨型弧幕影音劇院，用沉浸式互動藝術、虛實之間的浮空數位投影，呈現邊架艇、樹皮布、樂舞、編織、刺青、巨石等南島文化群之間共同的文化元素，以科技復刻穿越時空超感官的視聽影音，讓大馬朋友充分感受千年前的生活型態與遷移樣貌，直說：「影片裡說的是古阿美族語嗎？好像我們那裡的口音！」、「跟我們的樣子真像，相關文化資訊我們可以提供分享。」

▲半山夢工廠的灣島文化館與世界南島中心開幕測試，吸引馬來西亞旅遊團參訪。（圖／樹德半山夢工廠提供）

樹德企業董事長暨半山夢工廠創辦人吳宜叡表示，「南島語族」的足跡踏遍太平洋上各個島嶼：北起台灣、南至紐西蘭，往東穿越太平洋到復活節島，又穿越印度洋到達非洲東南邊的馬達加斯加島，總人口超過4億；根據許多國際知名考古學、人類學家研究，南島文化起始點就在台灣，卻少有台灣人知道，建造這座文化館的目的，是讓世界更了解台灣這片土地存在的意義與價值，回溯灣島先民過往曾經的榮耀與傳奇，「我們比自己知道的更勇敢」。

▲半山夢工廠的灣島文化館與世界南島中心開幕測試，吸引馬來西亞旅遊團參訪。（圖／樹德半山夢工廠提供）

業者指出，半山夢工廠從去年7月試營運起，即吸引逾20萬遊客潮爭相目睹高10層樓高「生命樹」、全台世內最巨大的觀光工廠；去年12月23日正式開幕，更引來國內各大專院校、企業團體的好奇和探詢，網路社群評論度高，儼然已成為中台灣最亮的觀光景點。

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半山夢工廠灣島文化館世界南島中心 開幕馬來西亞旅遊

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