樹德企業半山夢工廠開幕　50周年廠慶全館消費滿2千可抽獎

▲樹德企業「半山夢工廠」正式開幕。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

結合觀光工廠及商城場域等元素的嶄新學旅文化基地「半山夢工廠」，經過5個月試營運，於23日正式開幕，並同步歡度樹德收納50週年慶，業者以南島文化、音樂和舞蹈等表演帶動現場熱鬧氣，同時展現未來將提供給遊客的在地共享意念，以及對台灣土地的感恩與回饋。

23日的開幕活動，數位發展部數位產業署署長呂正華、南投縣長林明溱、南投市長宋懷琳、南投市長當選人張嘉哲等人都蒞臨共襄盛舉，分享半山夢工廠從無到有的歷程；廠方並邀請到首座正名的布農族小學－南投縣信義鄉的希娜巴嵐國小孩子們表演「報戰功」歌曲、台灣平埔原住民族群噶哈巫族耆老獻唱，以及數度入圍金曲獎的「小島大歌」計畫團隊演出。

▲樹德企業「半山夢工廠」創辦人吳宜叡。（圖／南投縣政府提供）

樹德企業董事長暨半山夢工廠創辦人吳宜叡表示，夢工廠籌備10年、斥資30億打造，匯集60家台灣優質經營團隊、超過300個嚴選品牌進駐，以全體驗、全互動、全教學、全育樂四大營運訴求創造富有文化價值與南島精神的「灣島文化館」、「勇氣極限體驗」。

吳宜叡說，來到半山夢工廠不只好玩、好逛、好買，更能欣賞到30處極具深度的文化與製造裝置藝術，感受樹德50年來專精於收存置物的熱情與貢獻；而樹德2020年遷廠南投，已為地方帶來超過500個就業機會，未來將與地方其他觀光工廠、園區攜手串連合作，為南投創造優質的觀光產業與經濟規模。

廠方表示，「小島大歌」團隊於22日至24日將以2場講座、2場工作坊、1場電影院和1場大型演唱會形式，展開一連串「灣島音樂祭」；全館並推出樹德收納50週年慶優惠活動，即日起至112年1月2日，消費滿2000元就能進行耶誕驚喜抽獎。