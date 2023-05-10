陸連假後票價大跳水！　廣州飛曼谷經濟艙出現「10元人民幣」低價

▲大陸遊客抵達泰國曼谷機場。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸「五一」連假期間，各地收獲旅遊帶來的經濟紅利，包括國內和國外旅遊，都呈現出較疫情期間大幅度的反彈回升。連假結束後，有民眾發現，在購票平台「九元航空」顯示，廣州直飛曼谷5月12日的經濟艙票價最低只要10元人民幣（約44元新台幣），加上燃料費、稅費等，遊客最低僅需450元人民幣（約1980元新台幣）就能從廣州直飛泰國。

▲廣州白雲機場。（圖／CFP）

《北青網》報導，除泰國外，前往日韓等國的機票價格也下降明顯。「去哪兒」平台顯示，5至6月，上海直飛大阪經濟艙含稅價大部分在700至900元人民幣（約3080元至3960元新台幣）間，北京直飛大阪經濟艙含稅價大部分在900至1300元人民幣（約3960元至5720元新台幣）間；上海直飛首爾經濟艙含稅價大部分在700至800元人民幣（約3080元至3520元新台幣）間，北京直飛首爾經濟艙含稅價大部分在800至1000元人民幣（約3520元至4400元新台幣）間。

對於航司票價在連假後出現大跳水的情況，首都航空市場副總裁肖琳認為，「票價下降，或主要與出行需求下滑、航班供給增加有關，國際航班陸續恢復，中國飛曼谷的航班陡增數倍，供給溢出嚴重，而5至6月是旅遊出行淡季，需求有所下降。」

根據「飛常准」大數據顯示，截至5月7日，2023年累計執行國際客運航班7.23萬班次，同比增長444%。另據泰國媒體報導，預計自6月起，大陸飛泰國的航班將從每周100多班增加至400至500班。

去哪兒大數據研究院研究員肖鵬強調，隨著5月及6月旅遊淡季過去後，機票價格又將反彈，「出行需求的快速恢復帶動機票價格增長，機票重新成為旅行消費當中權重最大的支出項目。從去哪兒平台搜索量來看，仍有大量有出遊需求的旅客『五一』未能出行，這意味著，端午、暑期和『十一』假期前夕，機票價格不會大幅下降。」