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廣州豪宅法拍4.4億成交　公設附紅酒窖...雨天有專人撐傘送車

▲廣州最貴法拍屋4.4億元新台幣成交。（圖／翻攝封面新聞）

▲廣州最貴法拍屋4.4億元新台幣成交。（圖／翻攝封面新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣州最貴法拍屋18至19日經過53輪競價，最終以1.11536426億元人民幣（約4.4億元新台幣）成交，引起外界關注。據了解，這間法拍屋位於廣州新城市中軸線上的珠江新城僑鑫匯悅台，雖然屋內內部裝潢不甚起眼，但物業管理及公設卻充滿「豪宅風」，包括紅酒窖、VIP雪茄房等，下雨天還有管理員撐傘送車。

▲廣州最貴法拍屋4.4億元新台幣成交。（圖／翻攝封面新聞）

《封面新聞》報導，此次競拍吸引了9位競拍者。在開拍之前，廣州天河區人民法院的競拍公告和阿里資產拍賣平台曾介紹過該住宅的有關信息，該住宅系匯悅台小區419號25樓2502房，屬於高層大平房，起拍價為70586426元（人民幣，下同），房屋建築面積為365.89平方米（約110.68坪），專有建築面積為299.88平方米（約90.71坪），戶型為4室2廳4衛，西南朝向。

據了解，匯悅台位於廣州新城市中軸線上，東側與南側均為綠地，南面為臨江大道，過馬路便是臨江帶狀公園的一個小廣場。樓體與阿里巴巴廣州分公司、唯品會總部大廈、騰訊廣州總部大樓隔江相望。

▲廣州最貴法拍屋4.4億元新台幣成交。（圖／翻攝封面新聞）

此外，法拍屋所處的419號樓位於整個小區最西端，視野最為開闊，高樓層屋內能清晰地看到廣州塔和獵德大橋，被稱為匯悅台的「樓王」，同時，與419號樓最鄰近的公設是紅酒窖、VIP雪茄房、VIP品酒室，從419號樓的大廳直接下到地下室即可到達。

不過，從拍賣平台釋出的住宅內部照片來看，裝潢較為簡單，風格也偏向老派設計，如同一般的電梯大樓住宅，偏向樸實風格。

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