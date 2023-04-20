廣交會一期會繳收官成績單　陸商務部：出口成交128億美元

▲第133屆廣交會一期會吸引不少外國客戶到場洽詢或下單。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

第133屆廣交會一期昨（19）日閉幕，結束五天的展期。據了解，本屆廣交會一期以電子家電、機械題材為主軸，另新設工業自動化及智能（智慧，下同）製造展區、新能源及智能網聯汽車展區，期間共吸引229個國家或地區的採購商前往觀展，開出抽口成交128億美元（約3912億元新台幣）的成績單。

大陸商務部發言人束珏婷表示，從廣交會一期成果可反映出展覽規模創新高、境外採購商下單積極、新題材新產品與時俱進、綠色發展引領潮流及論壇活動豐富多彩等5大亮點。

本屆廣交會啓用新展館，第一期展覽面積由40萬平方公尺增加到了50萬平方公尺，截至19日下午6時閉館，共吸引進館126.1萬人次，在展覽面積及進館人次均創歷史新高，線上參會的境外採購商也達到31.1萬人。

廣交會第一期到場的境外採購商約6.6萬人，出口成交128億美元。有參展企業表示，到會的採購商採購意願強、下單更快。從訂單數量看，三個月以上的中長單佔比接近6成，「除現場下單外，很多客商還向參展企業預約實地勘察，未來有望達成更多合作。」

廣交會一期結束後，二期將於4月23日至27日舉行，以日用消費品、禮品、家居裝飾品等輕工產品為主要參展商戶。至於三期則訂於5月1日至5月5日舉行，以紡織服裝、食品等為主。