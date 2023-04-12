　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長　情人節收90萬紅包

▲女老師遭爆同時交往48名學生男家長。（圖／翻攝字搜狐）

▲涉事女教師模樣相當漂亮。（圖／翻攝自搜狐）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

大陸網路流行語「海王」是指花心、同時交往眾多對象的人。近日大陸網路即爆出一名「海王」女老師，同時與48位男家長發展關係，光是情人節當天收到的紅包就高達20萬人民幣（約90萬台幣），現在這名女教師的樣貌也曝光了。

根據《搜狐》報導，有網友在大陸社群軟體爆料指稱，在廣東省廣州市出現了一名「最強海王」教師，這名秦姓女教師在短短半年裡，同時和48名男家長秘密交往，且這些男家長們都以為自己是秦老師的最愛，情人節當天光是收到這些「祕密情人」的紅包，金額就高達20萬人民幣（約90萬台幣），平均每位男家長送出4000元人民幣左右（約新台幣1.8萬元）的紅包，遠遠超過其作為教師的薪資。現在這名「最強海王」教師的照片也被公布出來，雖眼睛打碼，但看得出來長得十分清秀、漂亮。

消息曝光後引發網友關注討論，有網友表示，「最高級的時間管理大師」、「一個班級的學生，最多也不過五十幾人」、「教育為本，育人為本，如果教師本身都沒有師德，那麼談何育人？」、「這經濟頭腦，目標準，下手狠」、「漂亮但48位也太誇張」、「人美不一定心美」、「快把全班同學的家長都玩遍了」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
勞動部長動怒離場！　「我不幹了可以吧」
硬拉《原子少年》成股東　女老闆破產欠債墜樓亡
快訊／大陸宣布對台灣貿易壁壘調查　涉及2455項產品
快訊／民進黨正式提名賴清德選總統　14立委初選區激戰
快訊／周孝安才離婚秒和洋妞摸下體舌吻　陳天仁回應了
幕後／立委表態力挺、侯友宜臉書談國政　1場會議＋這2人是關鍵
大飛酒駕被逮　發聲道歉了
今午後變天！周末雨區更廣　全台濕成「藍番薯」
曾是三大社！明星高中「1社團連倒」　他驚：幾年前還超夯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長　情人節收90萬紅包

大陸宣布對台灣發起貿易壁壘調查！　涉及2455項商品

母子公車讓座！老人嫌慢罵「反應癡呆」　男孩心理受創回家不說話

Dior再涉歧視亞裔！模特現「拉眼角」動作　挨轟後急刪照

16秒！　員警收到通緝犯照片抬頭一看「這麼巧」當場逮捕

嬰童網店賣「三寸金蓮」…纏足專用襪一雙1300元！眾人看完暴怒

「陸生」將清零「陸客團」重啟未定　國台辦：封堵政策不得人心

當街騷擾妹子！噁男被「扯掉假髮」禿頭現形…惱羞飛踢痛毆她

共軍環台軍演示威　國台辦：絕非針對台灣同胞

大陸「二度制裁」蕭美琴　國台辦：她將台灣同胞推向危險深淵

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

小S被問「大S心情OK嗎？」　一旁「光頭姊夫」機智出來擋

男童學走路突然跳起熱舞　快樂表情＋舞步逗樂旁人

腹肌炸裂片！女神李多慧合體學姊首練舞　球員重訓秒呆看傻

田馥甄猜錯小腰果性別：健康就好！　遭詹仁雄扯「剩她沒生」驚訝回應

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長　情人節收90萬紅包

大陸宣布對台灣發起貿易壁壘調查！　涉及2455項商品

母子公車讓座！老人嫌慢罵「反應癡呆」　男孩心理受創回家不說話

Dior再涉歧視亞裔！模特現「拉眼角」動作　挨轟後急刪照

16秒！　員警收到通緝犯照片抬頭一看「這麼巧」當場逮捕

嬰童網店賣「三寸金蓮」…纏足專用襪一雙1300元！眾人看完暴怒

「陸生」將清零「陸客團」重啟未定　國台辦：封堵政策不得人心

當街騷擾妹子！噁男被「扯掉假髮」禿頭現形…惱羞飛踢痛毆她

共軍環台軍演示威　國台辦：絕非針對台灣同胞

大陸「二度制裁」蕭美琴　國台辦：她將台灣同胞推向危險深淵

華航乘客「身體不適」傳急救不治　延後旅客下機時間

快訊／路透：北京計畫16日起對台設禁航區

OL車震人夫嬌喊：咬到血流成河　正宮見鹹濕對話崩潰提告

遺書嘆「無法再教學」！淡大教授因腦病變輕生　醫曝高風險族群

遭指拍陳其邁馬屁　勞動部長許銘春怒回「我不幹了可以吧」

縱容台南成黑金故鄉！　國民黨團要賴清德道歉：把和平當詐騙口號

重回郵局盜領「還刷儲金簿」　名列車手名冊...囂張女騙徒被逮

子瑜穿婚紗宣告「這一天終於來了」　練1動作太軟萌，成員都姊姊微笑

二回戰！藍推顏寬恒挑戰林靜儀　林稱「好事」：我是最照顧民眾立委

快訊／小貨車國1林口下坡段撞護欄側翻　女駕駛驚嚇自行爬出

爆乳按摩女直擊！北市養生館藏春色　加500元享「抓龍根」服務

大陸熱門新聞

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

下班被逼回工作訊息！OL怒告獲賠13萬

施工砸中千萬法拉利F8！　車主才入2個月

21歲網紅飆重機車碎人亡！生前脫口1句恐怖成真

大陸宣布對台灣發起貿易壁壘調查！　涉及2455項商品

甜美幼教師園內玩嗨！約3學生家長「1天4次」

他入職6分鐘跌倒亡　公司要賠100萬

正妹相親！本尊現身網驚呆「翻車翻到車毀人亡」

二膽兵失聯逾1個月　國台辦回應

馬英九訪陸！國台辦讚「兩岸都是一家人」

「陸生」將清零「陸客團」重啟未定 國台辦：封堵政策不得人心

跳崖4人身分曝　23歲女發最後貼文

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

嬰童網店賣三寸金蓮…纏足專用襪一雙1300元

更多熱門

相關新聞

大陸宣布就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查

大陸宣布就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查

大陸商務部12日宣布，就台灣對大陸貿易限制措施，啟動貿易壁壘調查。公告稱，調查應在2023年10月12日前結束，特殊情況下可延長至2024年1月12日」。

「陸生」將清零「陸客團」重啟未定 國台辦：封堵政策不得人心

「陸生」將清零「陸客團」重啟未定 國台辦：封堵政策不得人心

「全法國都在討論台灣！」　駐法代表震撼

「全法國都在討論台灣！」　駐法代表震撼

巴西總統魯拉訪華首站改上海 上屆任內雙方貿易額漲12倍

巴西總統魯拉訪華首站改上海 上屆任內雙方貿易額漲12倍

大陸擬管制生成式AI　內容不得顛覆國家政權

大陸擬管制生成式AI　內容不得顛覆國家政權

關鍵字：

大陸廣州海王

讀者迴響

熱門新聞

周孝安喇舌洋妞「激情畫面全被拍」！

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

《模仿犯》讓永和南清宮爆紅！廟方揭「擲筊驚人結果」

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

陰莖「超過這長度」就正常　醫：粗度才重要

獨／腹肌炸裂！李多慧合體學姊首練舞

靜宜女大生不回台原因曝！竟怕害到男友

賈瞳瞳涉約砲詐騙　鐵工男提告結果曝

2波全台變天　「雨更大」時間曝

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

即／淡江大學前副校長墜樓！12F直墜地面身亡

即／62歲淡大前副校長墜樓亡！原因曝光

最危險體位！男子做一半「陰莖爆血」斷掉

更多

最夯影音

更多
貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面