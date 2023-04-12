「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長　情人節收90萬紅包

▲涉事女教師模樣相當漂亮。（圖／翻攝自搜狐）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

大陸網路流行語「海王」是指花心、同時交往眾多對象的人。近日大陸網路即爆出一名「海王」女老師，同時與48位男家長發展關係，光是情人節當天收到的紅包就高達20萬人民幣（約90萬台幣），現在這名女教師的樣貌也曝光了。

根據《搜狐》報導，有網友在大陸社群軟體爆料指稱，在廣東省廣州市出現了一名「最強海王」教師，這名秦姓女教師在短短半年裡，同時和48名男家長秘密交往，且這些男家長們都以為自己是秦老師的最愛，情人節當天光是收到這些「祕密情人」的紅包，金額就高達20萬人民幣（約90萬台幣），平均每位男家長送出4000元人民幣左右（約新台幣1.8萬元）的紅包，遠遠超過其作為教師的薪資。現在這名「最強海王」教師的照片也被公布出來，雖眼睛打碼，但看得出來長得十分清秀、漂亮。

消息曝光後引發網友關注討論，有網友表示，「最高級的時間管理大師」、「一個班級的學生，最多也不過五十幾人」、「教育為本，育人為本，如果教師本身都沒有師德，那麼談何育人？」、「這經濟頭腦，目標準，下手狠」、「漂亮但48位也太誇張」、「人美不一定心美」、「快把全班同學的家長都玩遍了」。

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