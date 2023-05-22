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農曆4月運勢大洗牌！屬龍投資機運多、「這生肖」桃花排排站

▲選到權杖六的你，下半年你將有機會負責並主導全新的工作項目，或是需要與其他部門的同事進行協調，儘管這需要你更多的心力投入，你還是能夠展現出超乎預期的優秀表現。（示意圖／視覺中國CFP）

▲「人間四月天」到來，12生肖運勢也大洗牌。（示意圖／視覺中國CFP）

生活中心／綜合報導

不知不覺間，已經進入農曆四月（國曆2023/5/19~2023/6/17），正式開啟夏天的序幕，溫度漸漸上升，綠意籠罩大地、充滿生機。而在這春夏之交的「人間四月天」，誰脫單有望？誰財運最旺？《科技紫微網》整理出12生肖運勢，不妨參考看看。

【鼠】

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愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：單身者可能對自己的魅力有著過高的評價，與異性相處可能有些困難。要試著放下一些自我，以較低姿態與對方相處，才能更好地發展關係。若讓對方覺得你總是高高在上，小心可能會嚇跑他。

有伴侶：如果對伴侶不滿意，應直接表達出來並透過溝通解決，不要將不滿壓在心裡生悶氣。一旦內心積壓的不滿太多，爆發出來可能會帶來相當大的破壞力。

事業學業指數：★★★★☆

事業運：你在與他人的競爭中表現出強烈的主導欲望，非常擅長了解對手。在談判中能夠輕鬆佔據主導地位，讓對方對你心服口服。

學業運：你經常與同學交流學習經驗和解題方法，從中吸取了許多精華。能夠靈活運用這些知識到實際學習中，對你的學習非常有幫助，學習起來也感覺輕鬆。

財富運指數：★★★★☆

本月你的花費相當有節制，每筆消費都能花在刀刃上。你的投資眼光很準，如果能找到一個可靠的投資夥伴，將能減少風險，同時擴大投資收益。

【牛】

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：雖然有幾個異性在你的關注之中，但是卻沒有一個令你有表白的衝動，或許是時間還不夠，不用太快否定別人，還是多花點時間在相互瞭解上，時間再久一點就會有收穫。

有伴侶：本月的你對感情有著不少疑慮，容易糾結在誰愛誰多一點，誰為愛努力多一些的問題上。其實感情的事本來就說不準，重要的是彼此有真心。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運：本月情緒略微有一些暴躁，所以工作中要容易與同事間發生一些小摩擦，需多抑制自己的情緒，多注意說話時的語氣。到了下半月運勢轉好，與同事將相處愉悅。

學業運：本月無論是思想還是行動都有些被動，非要老師和家長在背後盯著才會學習，而且學習中不思考，經常犯錯，如果還不變被動為主動，你以後的學習會變得很艱難。

財富運指數：★★★☆☆

收支情況能保持平衡的狀態，雖然投資運不是非常樂觀，可還是會稍稍有點偏財運，中點小獎、贏點小錢的機率還算蠻高。

【虎】

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：如果有機會相親，要特別注意自己的穿著打扮。雖然不一定要一見鍾情，但至少要避免在服裝上出現失誤，以免給對方留下不好的印象。

有伴侶：你對愛情過於小心翼翼，經常對伴侶產生懷疑。這樣的態度可能使你們的感情無法向前發展。多給對方一些信任，這樣你也會過得更輕鬆。

事業學業指數：★☆☆☆☆

事業運：你一直在努力工作，但上司似乎無法看到你的努力，還經常挑剔你的小錯誤，讓你感到沮喪。不過要堅信金子總會發光，你的付出終將得到回報。

學業運：你的學習方式有些雜亂無章，一會兒做這門作業，一會兒又跳到另一門。遇到難題時，經常會直接跳過不理。最終導致每門功課都拖著未完成，學習應該有計劃性，每門功課都需要認真溫習，這樣知識才不會混亂，思路也會更清晰。

財富運指數：★★☆☆☆

本月不建議冒太大的風險進行投資，即使預期收益可觀，也不要輕易下決定。畢竟天下沒有白吃的午餐，腳踏實地才能更安心地達到目標。

【兔】

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：單身的朋友雖然很想安定下來，但是欠缺了一點好運氣，碰到的對象都無法繼續發展，心裡會有些急躁，情緒受到影響而出現波動，應該儘快調整好狀態，不要影響了工作。

有伴侶：有伴侶者本月如果特別在意戀人的缺點，兩人的感情將會變淡。與其把時間浪費在計較對方的缺點上，不如準備一頓浪漫的燭光晚餐。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運：積極性和行動力都非常的強，工作會有不錯的表現。不過，人際關係較弱，勿輕信他人的言論，小心捲入人事鬥爭中，影響工作的進度。

學業運：思想和行動不能一致，心裡想著要大展拳腳，而遲遲不見行動，滿腔的抱負成了你的一句空口號，別讓你那些懶惰的思想阻礙進步的道路，付諸行動才是實現理想的開始。

財富運指數：★★☆☆☆

上半月有意想不到的小財進帳，但也因為衝動消費，導致錢財來的快去的也快。凡是要出錢的項目要慎重，別輕信任何抽獎、打折資訊，這些很可能是連帶消費的陷阱。

【龍】

愛情運指數：★★★★☆

單身者：單身的朋友在本月會有不錯的桃花運，有機會碰到心儀的對象，但是要把握好機會，一旦錯過就不會有重來的機會。

有伴侶：你們之間已經有了很好的默契，雙方也十分的瞭解，感情一直很穩定，看來離紅地毯之路不遠了。有時間試著多與雙方長輩溝通。

事業學業指數：★★★★☆

事業運：思維活躍的你會有很多不錯的新創意，不妨把這些想法拿來與大家分享討論，你的創意會在交流中進一步成熟，而你也能得到新的啟示。

學業運：本月學生族思維比較活躍，考慮問題能從多方面出發，時常能找到更為簡便的方法解決難題，遇到同學請教問題應該大方的分享自己的方法，能提升自己在班上的人氣。

財富運指數：★★★★★

本月的投資機遇比較多，財運頗佳，但是要注意各類資訊的準確性，投資風險大，要小心謹慎。特別小心股票投資，須多看少動。不要隨意相信別人給的內幕資訊，一定要仔細分析，方可進行投資。

【蛇】

愛情運指數：★★★★☆

單身者：單身者常感孤獨寂寞，可主動安排一些聚會，約朋友們一起到戶外搞活動，既可讓心情愉快，同時也可能遇到意想不到的緣分。

有伴侶：如果習慣了向對方傾訴，不妨試著聆聽，你的包容和善解人意會讓對方覺得溫暖無比，你們之間的距離也會隨之拉進。

事業學業指數：★☆☆☆☆

事業運：本月承受壓力的能力較低，耐性不足，工作中遇到阻礙便易失去堅持的決心，容易半途而廢。如不及時加以糾正，本月你的業績會下滑得很快。

學業運：本月學習積極性不高，往往是說一下動一下的被動式學習，新的知識也不溫習而很快忘記，等到考試的時候才臨時抱佛腳，妄想用強記來應付考試，這樣全憑運氣的考試，結果不會太好哦。

財富運指數：★★★★☆

本月你滿腦子的投資理財經，適合採取簡單的理財方式。降低瑣碎複雜的程式反而能夠管理好財務，讓你小有進帳。

【馬】

愛情運指數：★★★★☆

單身者：本月容易通過介紹而認識不錯的對象，朋友們的聚會是不錯的機會，輕鬆的環境裡更容易拉進彼此的距離，感覺不錯不妨常聯繫，加深瞭解後發展戀情更容易。

有伴侶：月初和情人接觸的機會較多，兩人相親相愛，恨不得時時刻刻都能夠粘在一起。可等時間久了，雙方的缺點也漸漸顯現。所以，偶爾還是要有距離，保持神秘感才好。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運：在工作上輕重拿捏得很准，能夠準確的對事務進行安排。只是在和同事相處時，說話語氣儘量做到謙和委婉，若擺出領導姿態，很容易惹人冷眼。

學業運：本月學習略微顯得有些緊張，學習新知識的同時還要不斷鞏固以前的知識，好像時間有點夠用，但是千萬不可以犧牲睡眠時間來學習，那樣只會影響到第二天的功課，減少一點點遊樂的時間為好。

財富運指數：★★★☆☆

本月你對財富的渴望度有所降低，賺錢行動力也逐漸減弱，但花錢的欲望高漲，所以應多留意一下自己的存款。若加強理財意識，則能讓你省下一筆可觀的財富。

【羊】

愛情運指數：★★★★☆

單身者：本月戀愛運不錯，有機會遇到心儀的對象，但是不要妄想他會從天而降，再好的緣分也要通過自己的爭取，所以不要放過眼前的好姻緣，說不定這就是你一輩子的幸福。

有伴侶：心平氣和的進行溝通，會讓你們之間的誤會或不滿得以釋放。若怕溝通時控制不了脾氣，可選擇在網上或用手機訊息聊天。

事業學業指數：★☆☆☆☆

事業運：本月很可能會身陷勾心鬥角之中，若集中精力應付權利之爭，會讓你精疲力竭，失去人心。還是少一點心計，保持務實的態度為好，兢兢業業才會處於不敗的地位。

學業運：本月學習有些情緒化，高興的時候學習很積極，動力十足，沮喪的時候視學習為毒物，避而遠之，因此成績也是時好時壞，波動較大。學習不是遊戲，不能三日打魚，兩日晒網。

財富運指數：★★★☆☆

賺錢的想法很多，可以大膽嘗試。上半月財運不錯，可請教理財方面的專業人士，在評估後進行投資。月末財運下滑，沉迷金錢遊戲會損失慘重。

【猴】

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：不甘寂寞的你總想快點拜託單身，躋身幸福的雙人行列，但是要知道心急吃不了熱豆腐，草率的做決定失敗的可能性很高，緣分來了擋也擋不住，但是沒來之前還是安靜的等待為好。

有伴侶：總會為一些小事而吵鬧，不歡而散。雙方都放不下尊嚴，不肯妥協，陷入冷戰。愛情有時候沒有那麼多道理可講，別太計較，彼此間多些寬容和體諒。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運：工作表現過於保守，做事顯得有些畏首畏尾，即便有好的想法，也會被不自信的心理打壓在心底。其實你可以將心放開一點，這樣在工作上容易獲得突破。

學業運：知識有時需要懂得靈活運用，如果一味的強記一些死的公式和法則，不懂得靈活變通，那麼在做題的時候會覺得很困難，試著尋求一些變化，讓那些公式和符號為你所用。

財富運指數：★★★☆☆

財運不錯，適合投資。只是對於道聽塗說的投資消息，一定要仔細辨別，陷阱環伺，就等著你往裡跳。

【雞】

愛情運指數：★★★★★

單身者：愛情運勢超好，對你有好感動異性排排站，以至於被有伴侶的人公認為單身公害。還是儘量把那些爛桃花解決掉，免得身邊的同性朋友越來越少。

有伴侶：戀愛中的人會很懂得為對方著想，你們的愛情在相互支持和包容中逐步穩固，即使發生爭吵也能很快和好，感情反而更加甜蜜。

事業學業指數：★★★★☆

事業運：工作時的思路很清晰，懂得如何規劃事情的輕重緩急，能按計劃進行，做事的效率能提高不少。

學業運：本月主動學習的意識加強，課堂上能認真聽講，不懂就問，知識的熟練程度很高，因而學業上沒有太多壓力，月末時會有些放鬆，小心出現成績的下滑。

財富運指數：★★★★☆

本月購物或是出遊總能碰到一些優惠活動，為你大大節省了開支。不過你也很容易因遇到特價商品而大打出手，做出衝動型消費。

【狗】

愛情運指數：★★★★☆

單身者：本月單身者情緒高昂，積極樂觀，很容易在群體中突顯出來，頗得異性歡迎。注意把握好跟異性相處的分寸，對待心儀的對象不要表現得太明顯，慢慢觀察比較好。

有伴侶：本月好奇心頗重，有偷窺另一半隱私的欲望，偷看對方短信、通信記錄，查看郵件這樣的舉動如果被發現，會讓對方心裡很反感哦，如果想知道，不妨直接了當的問。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運：本月是毅力考驗期，不管應對怎樣的任務，只要有信心堅持下去，最終都能交出一份漂亮的成績單。要時常提醒自己，貴在堅持。

學業運：本月是考驗你毅力的時候，做事情三分鐘熱度會讓你到頭來一事無成，根據自己的喜好選擇一到兩個愛好有計劃的發展，並要求自己努力堅持，一段時間後一定可以收穫顯著的成效。

財富運指數：★★★★★

頭腦很靈活，將生活帳本算得很清楚，一般人休想騙到你的錢。每一分錢你都能夠用得恰到好處，將會節省不少的生活開支。

【豬】

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：本月你在愛情世界裡表現出了十足的勇氣與自信，能夠向喜歡的對象發起主動進攻，創造戀愛機會。但若對方是保守型，則會顯得很突兀，甚至會留下不佳的印象。

有伴侶：異性朋友過多時，與他們來往就應該注意保持一定距離，以免另一半醋意大發，既影響了你們的感情也傷害了朋友。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運：做事有一些粗心，讓你在工作上頻頻出錯。其實你只要心細一點，對自己再多一些信心，不但能提高工作效率，還有機會得到上司的信任。

學業運：遇到作文課的時候總覺得自己掌握的素材太少，可以發揮的題材受到局限性，利用課餘時間多閱讀報刊雜誌，記錄下好的素材和有特點的記敘手法，以便以後能靈活的運用到自己的作文中。

財富運指數：★★☆☆☆

對錢財的僥倖心理較強，喜歡貪小便宜，容易被圖謀不軌的人抓住你這種心理，而下套欺詐你，你上當的機率較高，需要特別警惕。

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