民進黨擬徵召李正皓選永和　本人回應：各種可能都不排除

▲民進黨擬與李正皓合作。（資料照／翻攝自李正皓臉書）



記者詹宜庭／台北報導

面對2024立委人選，民進黨大選提名策略小組23日在會議中提出，新北市第九選區（永和）擬與無黨政治評論員李正皓合作，對戰國民黨老將林德福，但實際提名人選仍待中執會決議。對此消息，李正皓回應，相關的討論都曾進行，各種可能都不排除，尚未完全定案前，不會評論也不會受訪。

民進黨今召開2024大選提名策略小組第六次會議，其中有22區立委待徵召。民進黨主席賴清德拍板「民主大聯盟」，以「跨黨派」、「跨世代」、「跨領域」作為原則決定徵召人選。永和選區一直被民進黨視為「艱困中的艱困」，綠營這次擬與李正皓合作，挑戰國民黨老將林德福。

對於民進黨徵召一事，李正皓回應，相關的討論都曾進行，各種可能都不排除，尚未完全定案前，不會評論也不會受訪。

回顧過去，李正皓2020年以親民黨之姿參選中和立委，但惜敗江永昌，2022年以無黨籍參選中和市議員未果，此次跨區挑戰國民黨老將林德福。對於此次人選規劃，民進黨將組成「民主大聯盟」，從跨黨派、跨世代、跨領域3面向尋找人才，而賴清德也將向跨政黨的社會賢達請益拜會，其中可能包括藍、白基層人士。