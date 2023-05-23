獨／彰化知名婚宴會館疑食物中毒！20多人上吐下瀉　業者說話了

▲彰化婚宴會館傳疑食物中毒，20多人上吐下瀉就醫。（圖／投訴人提供）



記者游瓊華、唐詠絮／台中報導

彰化市大埔路知名大型庭園婚宴會館驚傳賓客參加婚宴後，多人疑似食物中毒上吐下瀉。餐廳證實，大約有20多人不適，已主動通報衛生局進行採檢，是否因食物中毒或是其它因素引起，必須等3周結果才會出爐，「到底是哪個環節出問題」，餐廳也想盡快了解。

彰化縣衛生局表示，衛生局接獲通報後就啟動流行病學調查，針對食物、人體及環境等檢體陸續進行採檢，目前檢體檢驗中，最快下周將出爐，待檢驗結果出來才能研判發生原因，若查證是因餐食導致，再依後續程序辦理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另現場稽查結果，爲防止食媒性傳染病造成群聚，現場已督導業者針對環境中可能接觸到的物體表面、包括餐廳內及廁所衛生局都已派人於現場督導業者完成清消作業。

家住台中的A小姐向《ETtoday新媒體》表示，5月7日中午與父母及姪子一同到庭園餐廳5樓參加婚宴，當天會場約有上百人，隔天家人陸續出現上吐下瀉，詢問餐廳得知其他樓層顧客也有出現不適症狀。

A小姐透露，後來得知當天同一會場有很多民眾也出現上吐下瀉、甚至嚴重到住院，疑「諾羅病毒感染」，而她的父親自從參加婚宴出現不適至今，身體仍相當虛弱，再加上即將進行手術，家人都相當的擔憂。

餐廳林姓經理接受電話訪問說，5月7日中午餐廳確實陸續有20多人發生疑似諾羅病毒上吐下瀉，案發後，衛生局已進入餐廳稽查，另外當天的餐食也送衛生局檢驗， 檢驗結果須3周，由於餐食依據SOP流程管控，也都是現場烹煮，因此得知有到店顧客用餐後出現不適症狀，已經一一關懷慰問，餐廳也想得知到底是哪裡出問題。