人妻被襲臀怒告性騷　色阿北「這原因」獲不起訴

▲人妻遭阿伯用廣告紙襲臀及言語性騷擾。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名71歲楊姓阿伯前往電器行買冰箱，見到正在上班的人妻，拿起廣告文宣先往她屁股拍了一下，再對她說「除了電器以外，有沒有賣人」，人妻一聽氣得報警提告性騷擾之強制觸摸罪，檢方偵結，楊雖獲不起訴處分，但檢察官認為楊雖然與人妻身體沒有接觸，仍構成性騷擾行為，移請縣府裁處。

依據不起訴書內容指出，楊男在偵查中辯稱「我沒有到電器行」，但有店內監視器影片截圖可作證，檢察官表示，強制觸摸罪，必須雙方有身體接觸，例如對被害人親吻、擁抱、撫摸臀部、胸部或其他身體隱私處，因此楊拿起廣告文宣往人妻屁股拍一下的行為構成性騷擾，移請縣府裁處。

另外楊男是否有言語性騷擾之行為，僅有告訴人的單一指述，此部分並無證人、錄音等相關佐證，證據不足，因此全案獲不起訴處分。

今天人妻提供當天的店內監視器，氣得說「楊男明明就對她性騷，獲不起訴真的無法接受」，案發於2022年10月18日上午11時31分許，人妻一人在店內，楊男說「要買冰箱」，人妻還拿廣告目錄文宣接待，大約過了20分鐘店內電話聲響，人妻聽完電話後，告訴老翁「到隔壁一下」，經過老翁身旁時，老翁右手拿廣告文宣偷拍打她屁股一下。

人妻難過的說，隔天楊男又回到店裡，問其他同事說「她就是昨天服務的小姐」、「店裡除了電器以外，有沒有賣人」，人妻只要一想到楊男對她性騷擾，又聽到他再度對他言語騷擾，崩潰到晚上無法成眠，讓她只能求助身心科治療。