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這張神像被台灣人拜了60年！原作《騎龍觀音》曝　將在美術館展出

▲▼ 。（圖／）

▲民間流傳的觀世音菩薩顯靈照。（翻自維基百科）

圖文／鏡週刊

一張「觀音顯靈像」自1960年代開始，就在台灣民間流傳，至今在多個民俗祭壇、佛道教書籍、平安符等，都還可以見到這張「觀音顯靈」的神明圖像，但其實這張觀音顯靈像的「本尊」，其實是出自於1890年、日本畫家原田直次郎以油畫形式繪製而成，作品的原名為《騎龍觀音》，如今要在日本東京國立近代美術館展出。

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觀音真的顯靈啦！這張神像被台灣人拜了60年　原作《騎龍觀音》將在東京美術館展出

▲日本畫家原田直次郎繪出這張《騎龍觀音》(左)，將在東京美術館展出。（翻自臉書+《維基百科》）

這張《騎龍觀音》自1960年代起，被台灣不少佛教、道教等宗教團體供拜，但大多數人都不知道這張畫像的真正來歷，卻給予它許多穿鑿附會的「神蹟」。有一說是發生在1959年的八七水災，在彰化大肚溪上空看到救苦救難觀世音菩薩於空中顯相；另一說則是1973年，有美軍駕駛戰機時，於台灣上空拍到奇異雲朵，沖洗照片後竟發現觀音顯靈。

但其實這張觀音像的真正來歷，是出自於日本畫家原田直次郎之手，他在1890年以油畫形式繪出這張《騎龍觀音》。這張畫原本收藏於東京護國寺，直到2007年被日本政府列為「重要文化財」後，就轉由東京國立近代美術館收藏。館方也表示，《騎龍觀音》將從今日（23日）開始展覽，展期至9月10日為止。

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