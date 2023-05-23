高雄區農改場發現百香果「好吃密碼」　果品讚又省成本

▲高雄場戴順發場長說明百香果亮點 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為推廣百香果的綜合管理模式，高雄區農業改良場日前舉辦「百香果果品交流暨IPM經驗分享座談會」，透過這次座談及討論，農友紛紛表示更有信心將IPM操作模式導入自己的園區。

高雄場戴順發場長指出，生產優質果品的秘訣在於充分利用高屏地區的「天時」、「地利」及「人和」，運用高屏地區冬季溫暖乾燥的特性、現有網室設施，及綜合防治策略進行管理，不但病蟲害防治效果好，更可以節省防治成本，生產優質且安全的百香果在該場同仁的努力及推廣下，已漸漸成為轄區另一亮點產業。

高雄場陳正恩博士指出，IPM並非完全不使用化學藥劑，而是強調預防勝於治療的原則，以預防、監測及治療的架構讓病蟲害管理更有效。高雄場李文豪助研員所開發的產期調節技術，使高屏地區所生產的春季百香果，可避開雨季，再搭配網室栽培、健康種苗、整枝理蔓、肥培管理及田間衛生等預防措施；加上陳明吟助研員指導農民在迎風面使用雙層網、應用石灰硫黃合劑等技術，讓後續病蟲害管理成效提升，也節省了防治所需成本。因此，整套管理技術不但減少使用化學藥劑，更讓果品的安全、口碑及價格穩定。

座談會吸引逾200位農友參與；會中所播放的「百香果IPM二三事」影片，揭露「百香果的好吃密碼」，秘訣即是透過適當的存放時間，讓果實中的澱粉轉化為果糖，將使百香果更為香甜。

另農友所關注的未成熟綠果易掉落等問題，在會中也透過充分討論，並提供方法供農友作為來年改善的參考依據，以提升果品安全和收益。相關問題可洽高雄場研究人員。