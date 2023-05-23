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社會 社會焦點 保障人權

無辜被撞片！前職棒選手1家5口等紅燈　酒駕男沒剎車撞飛30m

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

前職棒選手周森毅21日帶全家到嘉義旅遊，上午近11點停等紅燈時，遭後方酒駕蔡姓男子無剎車高速追撞，導致9歲兒子下巴骨裂滿嘴血，還在加護病房插管治療，事發當時的驚悚影片現在也曝光！

▲▼ 前職棒選手周森毅停等紅燈遭酒駕撞飛。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲前職棒選手周森毅停等紅燈遭酒駕撞飛。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

畫面中可以看到，周森毅駕駛的黑色自小客車當時正在停等紅燈，過了約6秒鐘後，後方的轎車卻在完全沒有剎車的情況下，從後方高速撞了上來，周森毅的車子當場被推飛至少30公尺。

水上分局表示，肇事蔡姓男子酒駕上路，因精神恍惚，未注意前方紅燈狀況，直接追撞在停等紅燈的周森毅1家5口的自小客車，當時蔡男心虛還一度想要落跑，立刻被員警喝斥，後續依違反公共危險罪移送。

▲▼ 前職棒選手周森毅停等紅燈遭酒駕撞飛。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲周森毅僅臉部些微擦傷，為了照顧家人，無法帶領育民工家棒球隊比賽。

事故一共導致蔡男副駕駛座的乘客、周森毅1家5口共6人送醫，大部分頭部和腳部挫傷，以及胸口、肩膀挫傷，但是9歲周姓男童傷勢較重，嘴巴都是血，因深怕治療時嗆傷會傷及氣管，先進行插管治療，並送進加護病房，目前狀況穩定。

但周森毅預計本周要帶領育民工家參加玉山盃全國青棒錦標賽，為了照顧家人，只能由其他教練團成員帶隊參賽。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲周森毅的車被酒駕追撞。（圖／周森毅提供）

▲周森毅的車尾完全爛毀，9歲兒子目前還在加護病房治療中。（圖／周森毅提供）

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