中風阿伯愛釣魚！失足摔蓄水池「手腳無力」　海巡攙扶上岸

記者蔡佩旻、蔡怡萍／嘉義報導

今（23）日凌晨1時30分許，海巡署中部分署第四岸巡隊於布袋漁港附近聯外道路巡邏時，接獲民眾報稱鹽管溝抽水站旁蓄水池有1名高齡民眾落水，海巡人員緊急前往，將有中風的落水阿伯拉上岸，阿伯還緊張地說著他「手腳無力」，幸好在合力救助下，阿伯平安回到路面，並不斷向海巡人員道謝。

▲中風阿伯岸際釣魚不小心失足落水，海巡即刻動員馳援。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）



23日清晨1點半左右，海巡署第四岸巡隊得知1名行動不便的阿伯跌落蓄水池，旋即通報布袋漁港安所、嘉義縣消防局及嘉義縣警察局布袋派出所等單位派員協處，最後由海巡人員將落水民眾成功救回結束一場虛驚。

阿伯說，他自己有中風病史，但還是喜愛釣魚，卻在過程中不慎跌落水中，無法自行上岸，幸好路過民眾聽到呼救聲音，恰逢海巡人員巡邏經過，立即請海巡人員協助把人救上岸，過程有驚無險。

嘉義縣消防局到場後，初步查落水阿伯無傷勢，且阿伯表示無需就醫，離去前還不忘向海巡人員表達感謝之意。

第四岸巡隊副隊長陳俊男呼籲，如民眾前往海域進行各類活動時，應注意當地天候、海象及潮汐，並確實穿著救生衣，若民眾於岸際及港區發現有危難、救生或救難案件，請立即撥打「118」免費服務專線請求協助。