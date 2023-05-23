一家5口遭酒駕猛撞！前職棒選手曝「肇事者神隱」轟：非常不應該

▲周森毅一家五口出遊遇酒駕追撞，由於無法帶隊參加玉山盃全國青棒錦標賽，他對學生感到相當愧疚。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

前職棒選手周森毅一家五口到嘉義旅遊，不料，21日上午11時許行經高鐵大道往麻太路方向時，遭後方酒駕車輛高速追撞，9歲兒子下巴有3處骨裂、滿嘴鮮血，緊急插管目前仍在加護病房治療中。周森毅透露，事發至今肇事者都沒現身關心，怒轟酒駕真的很不可取、不應該。

周森毅回憶事發經過表示，當時由太太駕車，停在事故路口等紅燈，過程中沒有聽到煞車的聲音就感覺車輛直接被撞，撞擊瞬間他也沒有意識到，直到車輛被推擠一段距離才突然驚醒，趕快下車察看小孩跟妻子的傷勢。

周森毅表示，受傷較嚴重的9歲兒子當下鮮血不斷從嘴巴流出，經醫師診斷有三處骨裂，擔心血液會流到氣管因此緊急插管，目前仍在加護病房觀察中，妻子則是全身多處挫傷，疼痛到無法自行走路，至於他及另外2名小孩傷勢較輕微，僅多處擦挫傷，所幸一家五口均無生命危險。

＝

周森毅指出，事發當下因忙著查看家人傷勢、情況，並沒有注意肇事者，後來才從路人口中得知，肇事者事發後有下車，但都沒有靠近傷者關心，「我是覺得你撞到人了，當下也沒有來關心，說車上的人有沒有什麼事，聽起來是往別的地方去，我覺得相當不應該啦」，怒轟酒駕行為非常不應該，「真的很不可取」。

「我們到現在還沒看到肇事者出現」，他透露，當初在急診室就醫時，也僅有蔡男的媽媽前來探視，所幸家人沒有大礙，但如果今天出了什麼事情，肇事者又能負擔起什麼責任，酒駕將會造成一個家庭的破碎，他要以受害者身分呼籲大家「不要酒駕」。

▲周森毅9歲兒下巴三處骨裂，插管治療中。（圖／周森毅提供）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。