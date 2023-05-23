苗栗黑幫暴力討債「押偏遠山區痛毆」　9惡匪落網...警抄出槍彈毒

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣以范姓男子為首的黑幫，自去年9月起，在頭份市、三灣鄉等地區涉及多起暴力討債案，甚至持槍強押被害人外出毆打討債，行徑十分兇狠、囂張，警方昨(22日)兵分多路掃蕩該黑幫，一舉逮捕9人，全案依違反組織犯罪防制條例、傷害及毒品等罪嫌移送法辦。

▲討債集團持槍將被害人強押至頭份市撞球場毆打、討債。（圖／記者蔡文淵翻攝）

頭份分局表示，去年9月接獲線報，范姓男子自組幫派，廣納不良分子，屢次糾眾恃強，夥同黨羽以恐嚇、妨害自由、傷害、毀損等手法，毆打多名被害人暴力討債，橫行頭份市、三灣鄉等地區，分局偵查隊獲報後立即與縣警局刑警大隊、臺中市警察局第三分局共組專案小組積極蒐證偵查，並報請苗栗地檢署張文傑檢察官指揮偵辦。

▲警方攻堅逮捕嫌犯。（圖／記者蔡文淵翻攝）

警方調查，范姓主嫌自恃擁有眾多幫眾，經常性糾集手下林姓、譚姓、黃姓等人，分別將多名被害人強押至頭份市撞球場、洗車場及永和山、流東里等山區產業道路毆打討債，致被害人生命、身體安全遭到侵害，並造成財務上損失。

專案小組歷經8個多月蒐證，昨(22日)兵分多路前往頭份、三灣、竹南及新竹市等地搜索，並拘提范姓主嫌等9人到案，當場查獲空氣槍、子彈、武士刀、球棒、手機及K他命8.23公克等證物，全案依違反組織犯罪防制條例、妨害秩序、妨害自由、傷害及毒品等罪嫌，移送苗栗地檢署擴大偵辦。

▲▼頭份警方逮捕黑幫討債集團，22日逮捕9人到案。（圖／記者蔡文淵翻攝）

